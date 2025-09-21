Emotivo homenaje en La Golondrina al "impulso generoso" del gijonés Luis Torres

Una encina, árbol que representa sus raíces salmantinas, entregó la familia de Luis Torres a la Residencia La Golondrina, proyecto que impulsó en Somió quien fuera presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad (Cocina Económica), y donde ayer recibió un sentido homenaje en el que también se descubrió una placa a las puertas de este centro geriátrico para personas sin recursos. Luis Torres falleció en septiembre del año pasado. "La Golondrina fue el último y más largo proyecto de mi padre", recordó uno de sus hijos, Luis Miguel Torres, antes de que la familia entregara el árbol al centro como "un recuerdo vivo de nuestro padre, que nació y se crió en el campo charro, entre encinas y al que nunca le podía faltar su único capricho, el chorizo cantelario". "La encina es su vida, su tierra, su manera de ser fuerte, noble y eterno", señaló Torres, en representación de los familiares que acudieron al acto, empezando por la viuda, Loli Pérez Fernández; los otros tres hijos, Camino, José Arístides y Jesús; sus nietos Nicolás, Miguel, María y Paula y varios sobrinos, entre otros.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, en su intervención. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Entre las personalidades que acudieron a este emotivo homenaje, estuvo la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien calificó a Luis Torres de "persona buena, discreta y grande", de quien además dijo que "nos enseñó que la dignidad no se negocia" y recordó el apoyo del Ayuntamiento al proyecto para la construcción de la residencia para mayores sin recursos en Somió, que se sufragó con la herencia que Luis Bango Escacho dejó a la Cocina Económica.

El presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, Ignacio Blanco, recalcó que "se construyó esta residencia bajo su impulso generoso y sabia dirección". Y recordó que, pese a las circunstancias de salud en los últimos meses de su vida, seguía estando informado de lo que se hacía y dando su opinión en ese "impulso generoso". En cuanto a la sabiduría, apuntó que no hay más que ver las condiciones técnicas de construcción de la residencia que hacen más eficiente la labor de los profesionales que trabajan en ella atendiendo a los residentes.

La directora del centro, Sarai Feito, por su parte, recordó la "pasión" con la que Luis Torres impulsó el proyecto, porque "le ponía alma y corazón a todo lo que hacía".

La misa, con José Ángel Pravos en el altar y tras él Juan Suárez-Lledó. / Ángel González

Previamente al acto de homenaje, se celebró una misa por Luis Torres oficiada conjuntamente por Juan Suárez-Lledó, sacerdote amigo de la familia y por el vicario de Gijón Oriente, José Ángel Pravos, quien dijo que "Luis era una de esas personas de bien que permiten que este mundo esté lleno de vida y la esperanza que necesita". Suárez Lledó, por su parte, indicó que "La golondrina es un pedazo del cielo".

Encina de raíces salmantinas

Entre quienes acudieron al acto, estuvieron el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, sus predecesores Ángeles Fernández Ahuja y Natalia González; el viceconsejero de industria del Principado y que formó parte de la directiva de la Cocina Económica, Juan Carlos Campo; el vocal actual Luis Adaro; la jefa del Área Sanitaria V, María Luisa Sánchez; los representantes del PP Andrés Ruiz, María Mori y José María Aguirre (también Fernando Goñi, hijo político de Luis Torres); la presidenta de Mar de Niebla, Blanca Cañedo; el presidente de la Asociación El Patio, de Llanes, Jesús García; la presidenta del Banco de Alimentos, Josefa Cañadas y el representante de ACCEM, Berg Janoian.