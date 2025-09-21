Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón, epicentro ecuestre

El congreso Equnexion arranca en el recinto ferial con el lema "Bienestar, salud y sostenibilidad", con conferencias y demostraciones prácticas

Juan Ramón Lucas, Sonia de Santiago, Lara Martínez, Sandra Ibarra, Ángela Pumariega, Pedro López Ferrer y Adriano Mones, ayer, en el recinto ferial Luis Adaro. | LNE

C. Tamargo

Gijón

En el recinto ferial Luis Adaro abrió ayer sus puertas el IV Congreso Internacional Ecuestre Equnexion, el evento impulsado por Juan Ramón Lucas, Sandra Ibarra, Sonia de Santiago y Adriano Mones bajo el lema "Salud, Bienestar y Sostenibilidad" y que durante el fin de semana vuelve a convertir Gijón en capital ecuestre. "Quiero felicitar a los impulsores del proyecto por traer a nuestra ciudad una cita que combina ponencias de alto nivel, mesas de debate y demostraciones prácticas", agradeció la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, que ayer acudió a la inauguración de la cita.

Tanto en la jornada de ayer como para hoy domingo habrá ponencias, mesas de debate y trabajos prácticos con caballos de la mano de expertos como Luca Moneta, Daniel Anz, Juan Vendrell o Antonio Castro. La conferencia inaugural corrió a cargo de Cristóbal Scarpati.

En representación del Principado acudió la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez. "Con esta iniciativa, Asturias se proyecta como destino sostenible que ofrece experiencias ecuestres exclusivas: paisaje, gastronomía, salud y naturaleza, que se funden para quienes buscan algo más que una visita", destacaron desde el Gobierno regional.

La apertura de puertas hoy domingo será a las nueve de la mañana y el congreso arrancará con una conferencia de Daniel Anz entre otras propuestas.

