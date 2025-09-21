Gijón, epicentro ecuestre

En el recinto ferial Luis Adaro abrió ayer sus puertas el IV Congreso Internacional Ecuestre Equnexion, el evento impulsado por Juan Ramón Lucas, Sandra Ibarra, Sonia de Santiago y Adriano Mones bajo el lema "Salud, Bienestar y Sostenibilidad" y que durante el fin de semana vuelve a convertir Gijón en capital ecuestre. "Quiero felicitar a los impulsores del proyecto por traer a nuestra ciudad una cita que combina ponencias de alto nivel, mesas de debate y demostraciones prácticas", agradeció la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, que ayer acudió a la inauguración de la cita.

Tanto en la jornada de ayer como para hoy domingo habrá ponencias, mesas de debate y trabajos prácticos con caballos de la mano de expertos como Luca Moneta, Daniel Anz, Juan Vendrell o Antonio Castro. La conferencia inaugural corrió a cargo de Cristóbal Scarpati.

En representación del Principado acudió la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez. "Con esta iniciativa, Asturias se proyecta como destino sostenible que ofrece experiencias ecuestres exclusivas: paisaje, gastronomía, salud y naturaleza, que se funden para quienes buscan algo más que una visita", destacaron desde el Gobierno regional.

La apertura de puertas hoy domingo será a las nueve de la mañana y el congreso arrancará con una conferencia de Daniel Anz entre otras propuestas.