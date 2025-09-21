Gijón se inunda de solidaridad con Palestina al grito de "No a las guerras"
La manifestación de "Asturias pola paz" desborda el paseo de Begoña en una protesta multitudinaria
S. F. L. / Agencias
Acabó siendo multitudinaria la manifestación de esta mañana en apoyo al pueblo palestino en Gijón que convocaba la plataforma "Asturias pola paz". El grupo, que aglutina a unas 40 organizaciones regionales, partió pasado el mediodía de un paseo de Begoña ya colapsado y tuvo que mover su fin de recorrido hasta el entorno de Lequerica, la única explanada de la zona centro lo suficientemente amplia como para poder acoger a los manifestantes salvando las condiciones de seguridad.
Con cientos de banderas palestinas y la figura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pintada en cartón portando cadáveres de niños, los participantes han reclamado el fin del genocidio en Gaza y de los más de 40 conflictos bélicos de distinta intensidad que se están desarrollando en todo el mundo. "Netanyahu, asesino", "Israel asesina, Europa patrocina", "Gastos militares para escuelas y hospitales" fueron algunos de los lemas escuchados además del "No a las guerras", que era el eslogan de la campaña.
El manifiesto, leído por representantes de varias organizaciones de la plataforma, agradeció la "movilización multitudinaria de la sociedad civil" que pudo verse en las protestas contra la "masacre" en Gaza y contra la presencia del equipo ciclista de Israel-Premier Tech. La plataforma ha considerado exitosas estas protestas y las ha comparado con las de la campaña del "No a la guerra" por la invasión de Estados Unidos a ese país en 2003.
