Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón se inunda de solidaridad con Palestina al grito de "No a las guerras"

La manifestación de "Asturias pola paz" desborda el paseo de Begoña en una protesta multitudinaria

Un momento de la lectura del manifiesto en apoyo de Palestina en Lequerica.

Un momento de la lectura del manifiesto en apoyo de Palestina en Lequerica.

S. F. L. / Agencias

Acabó siendo multitudinaria la manifestación de esta mañana en apoyo al pueblo palestino en Gijón que convocaba la plataforma "Asturias pola paz". El grupo, que aglutina a unas 40 organizaciones regionales, partió pasado el mediodía de un paseo de Begoña ya colapsado y tuvo que mover su fin de recorrido hasta el entorno de Lequerica, la única explanada de la zona centro lo suficientemente amplia como para poder acoger a los manifestantes salvando las condiciones de seguridad.

Con cientos de banderas palestinas y la figura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pintada en cartón portando cadáveres de niños, los participantes han reclamado el fin del genocidio en Gaza y de los más de 40 conflictos bélicos de distinta intensidad que se están desarrollando en todo el mundo. "Netanyahu, asesino", "Israel asesina, Europa patrocina", "Gastos militares para escuelas y hospitales" fueron algunos de los lemas escuchados además del "No a las guerras", que era el eslogan de la campaña.

El manifiesto, leído por representantes de varias organizaciones de la plataforma, agradeció la "movilización multitudinaria de la sociedad civil" que pudo verse en las protestas contra la "masacre" en Gaza y contra la presencia del equipo ciclista de Israel-Premier Tech. La plataforma ha considerado exitosas estas protestas y las ha comparado con las de la campaña del "No a la guerra" por la invasión de Estados Unidos a ese país en 2003.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
  2. Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
  3. Esta céntrica calle de Gijón renovará toda su acera por una opción 'más limpia' tras años de quejas vecinales y suciedad
  4. Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio de Gijón en el que estudió: 'Todavía hay una niña herida dentro de mí
  5. Gijón rinde homenaje a las trabajadores de Ike, 'un ejemplo de lucha obrera
  6. La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios
  7. Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
  8. El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada

Gijón se prepara para la llegada de un nuevo crucero con más de 600 pasajeros

Gijón se prepara para la llegada de un nuevo crucero con más de 600 pasajeros

Gijón se inunda de solidaridad con Palestina al grito de "No a las guerras"

Gijón se inunda de solidaridad con Palestina al grito de "No a las guerras"

Pescadores honra a la Virgen de la Soledad con una procesión marinera bajo la lluvia: "Es muy bonito vivir esto"

Pescadores honra a la Virgen de la Soledad con una procesión marinera bajo la lluvia: "Es muy bonito vivir esto"

Caldones homenajea a las hermanas Luisa y Pilar Ceñal

Caldones homenajea a las hermanas Luisa y Pilar Ceñal

El congreso ecuestre Equnexion baja el telón en Gijón

El congreso ecuestre Equnexion baja el telón en Gijón

Charla sobre la contaminación en la zona oeste de Gijón, este jueves en la EMA

Charla sobre la contaminación en la zona oeste de Gijón, este jueves en la EMA

Así fue el homenaje en Gijón a los Niños de la Guerra que se fueron a Rusia: un recuerdo para los niños palestinos y sin alusiones a los ucranianos

Así fue el homenaje en Gijón a los Niños de la Guerra que se fueron a Rusia: un recuerdo para los niños palestinos y sin alusiones a los ucranianos

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, analiza el inicio de curso en la ciudad: "Decir que el Puerto quiso boicotear el plan de Naval es compatible con el hecho de que debemos colaborar"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, analiza el inicio de curso en la ciudad: "Decir que el Puerto quiso boicotear el plan de Naval es compatible con el hecho de que debemos colaborar"
Tracking Pixel Contents