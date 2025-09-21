Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio de Gijón en el que estudió: "Todavía hay una niña herida dentro de mí"

La presentadora habla de su testimonio 30 años después por si puede ayudar a otras personas

LARA ÁLVAREZ

LARA ÁLVAREZ / EUROPA PRESS TV

Agencias

Además de ser una de las grandes profesionales de la comunicación en España, Lara Álvarez también ha demostrado ser una persona con sentimientos y un pasado complicado que le ha hecho ser más fuerte. La presentadora de televisión ha hablado en los últimos años de lo mal que lo pasó en el colegio de Gijón en el que estudió.

"Si contar un testimonio que a mí me pasó hace ya 30 años ayuda, lo seguiré haciendo las veces que haga falta", confesaba la comunicadora al preguntarle por el bullying del que fue víctima.

Además, Lara aseguraba que "hay que estar alerta, alerta las señales de los niños, alerta también los padres, no solo de las víctimas, de los acosadores y también los colegios... es decir, que hay mucho por hacer, pero lo conseguiremos".

En cuanto a si ha conseguido perdonar todo lo que le hicieron en su infancia, la presentadora de televisión desvelaba que "hay una niña todavía herida dentro, que en el fondo cuando se siente útil con este tema va sanando poquito a poco".

Por eso, recordaba que es importante exteriorizarlo, aunque también piensa que "la gente que sufre bullying tiene dos caminos, o taparlo y esconderlo y llevar ese sufrimiento dentro, o transmutarlo y hacerlo real para que otra gente no lo sufra, entonces creo que también esa implicación es muy sana".

