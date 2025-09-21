Premio a los "héroes" que evitaron una reyerta en El Coto (Gijón)

Un joven opositor policial que salvó a un hombre de morir ahogado, una taxista que ayudó a la detención de un agresor y dos ciudadanos que hicieron frente a una reyerta con arma blanca en una piscina municipal serán algunos de los homenajeados en el marco de la festividad de la Policía Local el próximo día 29 de septiembre. El listado de reconocimientos está solo a la espera de pasar el filtro de la Junta de Gobierno este martes.

La propuesta de felicitaciones la encabeza el apartado de miembros pertenecientes a otras fuerzas de seguridad o servicios de emergencia y se centra en dos personas: Agustín Villar Píriz, capitán de la Guardia Civil de Gijón, y Miguel Ángel Gil, inspector de la comisaría Nacional de Policía de Gijón. Al primero se le reconoce "por su implicación en el desempeño de sus funciones y muy especialmente por mantener un alto grado de coordinación" con el cuerpo local. Al segundo, por "su colaboración y coordinación" con los agentes.

Respecto a instituciones o empresas, la propuesta pendiente de aprobación destaca a Dolores María Toyos, enfermera del servicio de Prevención de Salud Laboral, "por la gran profesionalidad mostrada" en su atención a policías locales, así como a Luis José Laria, presidente del Cepesma, "por la inestimable colaboración al hacerse cargo de una serpiente de grandes dimensiones" atrapada por la Policía. Se reconoce también a Ana Díaz Costales, trabajadora del Patronato Deportivo, "por su rápida intervención al llamar a la Policía y poner a salvo a los menores que se encontraban en el recinto de la piscina de El Coto durante la reyerta con arma blanca que se produjo en las citadas instalaciones".

Esa reyerta ocurrió a finales del año pasado. Dos grupos de jóvenes se pelearon a punta de navaja en la piscina y frente a un grupo de niños de un cursillo. Allí estaban también dos ciudadanos, Aitor Méndez y Aroa Zapico, que "hicieron frente" a los implicados y que el gobierno pretende que sean, por ello, también reconocidos el próximo día 29. La lista de ciudadanos que se espera que reciban una mención de la Policía Local se completa con Eva Hernández, que ayudó a unos agentes mientras éstos reanimaban a una persona en parada, y con Hugo Pisonero y Nora Canal. Pisonero es el joven opositor a policía citado al inicio del texto y salvó, arriesgando su propia vida, a un hombre que se estaba ahogando en el entorno del puerto deportivo el pasado mayo. Canal, que es también muy joven, pasaba por allí y le ayudó. El cuerpo local reconocerá, por último, a 24 de sus agentes.