Tenso debate sobre la movilidad y su "politización" en Gijón

"Hay que despolitizar la movilidad y el medio ambiente, porque quizás ese sea el problema". El edil de Movilidad, el forista Pelayo Barcia, encendió ayer con estas palabras la mecha en la mesa redonda sobre movilidad organizada por la federación vecinal (FAV) , en respuesta al llamamiento del presidente de la FAV, Manuel Cañete de que se planifique la movilidad sin pensar en los réditos electorales en 4 años.

Barcia, que en un símil deportivo se podría decir que ayer jugaba fuera de casa, por la preponderancia entre el público asistente a la jornada que se celebró en el Náutico, avisó: "voy a ir un poco fuerte ahora". Lo hizo antes contraponer a asociaciones como Cocemfe "que no hace politiqueos" frente a otras que se crearon "contra el gobierno" municipal, en alusión a la que representaba otro de los integrantes de la mesa de debate, Daniel Torres, del Observatorio de Movilidad, mesa en la que también participó Rocío Álvarez, de la Fundación Mar de Niebla.

"Si en una preocupación como es la movilidad gran parte del colectivo se politiza y hay guerra partidista de politiqueo, pues esto acaba generando crispación en la ciudadanía y estos asuntos, que si las zonas de bajas emisiones, que si las normas, acaban siendo vistas en la calle como un problema político y acaba siendo un problema que se resuelve, o no, en las urnas", reflexionó Barcia. Abogó también por abstraer la movilidad de ese debate político "y que una parte de la ciudadanía no lo vea como una imposición o como algo malo contra ellos, pues quizás se logren los objetivos, pero si eso no cambia, seguiremos con el conflicto y ese es el problema que percibo como concejal". "Noto que se habla demasiado en clave política de todo esto, y es el problema, hacer política partidista", remató el concejal forista.

La primera réplica vino de la mano del presidente de la FAV, Manuel Cañete, quien tomó el micrófono para decirle "hablar de no hacer política, Pelayo, me parece... porque cuando eras oposición hacías política también", en alusión a las críticas de Foro en el anterior mandato municipal contra los planes de movilidad y la semipeatonalización del Muro impulsados por una concejalía entonces en manos de IU.

Cañete insistió varias veces a lo largo del debate en reclamar al concejal del ramo que convocara el Consejo Sectorial de Movilidad del Ayuntamiento, algo obligado por norma cada cuatro meses, pero que sólo se convocó para su constitución en este mandato más otra reunión extraordinaria para presentar un proyecto ajeno a la movilidad, en los dos últimos años. "¿Por qué no lo convocáis? Tenemos un problema que se llama Zona de Bajas Emisiones y otro mayor que es la contaminación", le dijo el dirigente vecinal.

Entre los reproches que tuvo que escuchar posteriormente el edil, en el turno de preguntas, estuvo el del excoordinador local de IU de Gijón y miembro de los órganos del partido, Faustino Sabio. "Vivimos en una ciudad en la que nadie somos tontos. No puedo escuchar a un representante público que se presenta por una formación política diciendo que no tiene que haber política en la movilidad. ¿Cómo que no? Lo que tiene que haber es un proyecto de ciudad y si esta organización que tenemos en la ciudad no lo tiene, que lo reconozca y pida apoyo", señaló. Sabio reprochó, además, que "gracias a su gestión los ciudadanos paguemos el doble en el autobús" por no activar la zona de bajas emisiones

"Yo lo decía como recomendación. La realidad es la que es en esta ciudad por lo que pasó en el anterior mandato. Si tu formación queréis seguir con esta historia de confrontación, sin ningún problema", le respondió Barcia.