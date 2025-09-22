La concejala de Cultura, sobre el plan del Piñole: "el tiempo nos dará la razón"

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, volvió a defender ayer el proyecto municipal para Tabacalera llevando al edificio de Cimavilla obra de Piñole. "Desde la concejalía de Cultura y la concejalía de Infraestructuras estamos reuniéndonos con distintos colectivos y hasta ahora, la verdad, estamos dando a conocer de forma detallada los planes del Museo Nicanor Piñole y están perfectamente detallados y reconocidos y yo creo que la gente empieza a entenderlo. Ahora la información es directa, la licitación de Tabacalera está hecha y, simplemente, lo que vamos a hacer es poner a Nicanor Piñole en su sitio, vamos a ensalzar la figura todo el año, vamos a hacer muchas actividades y yo creo que tenemos mil ejemplos en este país y en otros países donde hubo traslados, hubo cambios, en algunos sitios se cerró, nosotros no estamos cerrando, estamos trasladando. El tiempo nos dará la razón y creo que se está empezando a entender".

Por otro lado, López Moro evitó ayer pronunciarse sobre las críticas de la Vocalía de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) al traslado del Museo Nicanor Piñole, para destinar su actual sede al Centro Asesor de la Mujer y el área de Igualdad. La Vocalía de la FAV se ha pronunciado contra el proyecto al considerar que se "condena a no ampliarse más a la Casa de Encuentros". A la pregunta sobre dónde se pueden ubicar oficinas para la mujer, la edil manifestó desconocerlo dado que "esto fue tratado en el Consejo Asesor de la Mujer por parte de la Alcaldesa", quien lleva esos temas. La edil forista puso un símil con su área. "También desde el punto de vista de asociaciones culturales, la Sociedad Cultural Gijonesa, el Ateneo Jovellanos, el Ateneo Obrero y Gesto tienen una ubicación (en el edificio municipal de la Antigua Escuela de Comercio), pero el resto de las asociaciones no". "Es Alcaldía quien lleva el tema de Igualdad", reiteró.