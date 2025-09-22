Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta

Un joven marroquí, nacido en 2002, y otro argelino, de 2000, ambos en situación irregular en España y sin antecedentes computables a efectos de reincidencia, han sido condenados por un delito de homicidio en grado de tentativa y de tres delitos de lesiones graves mediante el empleo de arma peligrosa, después de apuñalar a cuatro hombres a los que abordaron a las puertas de un pub de la avenida de Gaspar García Laviana, en el barrio de El Llano, en enero de 2023. Ambos deberán cumplir una pena privativa de libertad de 16 años (siete por el primer delito de tentativa de homicidio y tres por cada uno de los tres delitos de lesiones). El fallo ha sido ratificado por la sección octava de la Audiencia.

Los dos implicados, "de común acuerdo y empleando, al menos uno de ellos, una navaja", según se recoge en la declaración de hechos probados, abordaron a su víctima –la que resultó herida de mayor gravedad– a las seis de la mañana del 7 de enero de 2023 en la esquina de la avenida de Gaspar García Laviana y la calle Leoncio Suárez. Nada se explica en la sentencia de su motivación, solo que ambos actuaron "con la deliberada finalidad de acabar con su vida".

"Inminente riesgo vital"

Le causaron con el arma blanca distintas heridas en varias partes del cuerpo y otras lesiones, incluida la mano derecha y la cabeza. Uno de los cortes afectó al pulmón y al hígado, lo que motivó su rápido traslado al HUCA "dado el inminente riesgo vital que generaban dichas lesiones". Pasó varios días en la UCI, pero, afortunadamente, su evolución fue positiva y se recuperó de las lesiones sufridas. No obstante, matiza el tribunal de la sección octava, le quedaron varias secuelas tras el ataque.

Junto al afectado, de 42 años, iban otras tres personas, también varones, de 51, 36 y 36 años. Los tres resultaron también heridos después de que estos dos jóvenes procediesen de la misma forma, y "con la referida arma blanca" a menoscabar la integridad física de sus víctimas. El primero, sufrió lesiones en pómulo y cuello; el segundo, en el brazo, y el tercero, en la clavícula. Ninguno de ellos sufrió cortes ni heridas que pusiesen en riesgo sus vidas.

La intervención de los trabajadores del pub en el que las víctimas habían estado fue clave hasta la llegada de los servicios sanitarios. Una camarera, de hecho, según relató a este periódico aquel día, utilizó servilletas para taponar las heridas. "Aún estamos en shock", confesó entonces el propietario del local del que salieron las víctimas.

Huida y detención

Los dos jóvenes, que pernoctaban en un recurso social hasta su arresto, se dieron a la fuga tras el ataque, pero acabaron siendo detenidos por la Policía Nacional y enviados a prisión preventiva desde el 19 de enero. Ahora deberán cumplir la condena. Además de los 16 años de cárcel, el tribunal les impone la prohibición de aproximarse a sus víctimas durante cuatro años. Y deberán pagar en indemnizaciones 14.000 euros, 3.600 euros, 4.000 euros y 6.180 euros a cada una de sus cuatro víctimas.