Podemos, en contra de congelar impuestos en Gijón, acusa al gobierno de "negacionismo tributario"

En contra de lo que ella define como un "negacionismo tributario", Olaya Suárez, edil de Podemos, votará en contra de la propuesta de ordenanzas fiscales que el gobierno local plantea para Gijón el año que viene y en la que se apuesta por una congelación general de tributos y una modificación poco sustancial de algunas tasas. Como los grupos municipales solo pueden presentar enmiendas a los apartados que el gobierno local plantea modificar, la formación morada no puede presentar por escrito las que serían sus apuestas más relevantes, como apostar por un IBI diferenciado y actualizar los impuestos de acuerdo al IPC, pero formalizará igualmente alegaciones a algunos de los cambios que propone el gobierno. El más sustancial tiene que ver con las tasas del Botánico, que en la propuesta municipal se abre a la posibilidad de organizar eventos comerciales, y que Podemos rechaza. "El Botánico no es un recinto ferial", señala la edil de Podemos.

Olaya Suárez considera que el planteamiento de las nuevas ordenanzas fiscales es una "irresponsabilidad" por parte del gobierno local. “El gobierno no ha tocado ninguno de los cinco impuestos que dependen de la actividad municipal y deja muy poco margen a la oposición para que podamos presentar nuestro proyecto fiscal. Apenas tocan ninguna tasa, incluso de las empresas públicas, y eso no tiene ningún tipo de sentido ni para nosotras ni para la ciudad, porque se está viendo que no hay recursos suficientes para desarrollar todos los proyectos que son necesarios”, señala la edil, que acusa al gobierno local de perseguir “un objetivo que es meramente ideológico y propagandístico”.

“Los costes de los servicios públicos no dejan de crecer, pero el gobierno trata de negar lo evidente. Aquí ahora hay tres opciones: o nos endeudamos más para acometer los mismos servicios públicos, que creo que estamos todos de acuerdo en que no es recomendable, o tiramos de los ahorros conseguidos durante años, que es a lo que se está dedicando este gobierno por su gestión nefasta de los ingresos, o, por último, elegimos la vía de los recortes”, alega la concejala.

Sin tasas para la Copa de la Reina

Así, y partiendo de la premisa de que no comparte el plantemiento general, Podemos presentará igualmente seis enmiendas al documento de ordenanzas y referentes al Botánico, el Patronato Deportivo y la EMA, que son apartados que sí se modifican en la propuesta del gobierno y por lo tanto admiten propuestas de cambios. En el caso del Patronato, Podemos pide suprimir las tasas de la Copa de la Reina de Hockey. “(El evento) debería hacerse en colaboración con el club más laureado de nuestra ciudad, el Telecable. No puede ser que este gobierno esté dispuesto a gastar 1,6 millones en traer un torneo de pádel y no quiera poner ni un duro para la Copa de la Reina”, reprocha Suárez, que acusa al edil popular de Deportes, Jorge Pañeda, de haber “hecho todo lo posible” para que la cita deportiva “no tuviese lugar”.

Sin cesión de espacios en el Botánico para eventos promocionales

Podemos propone también cuatro enmiendas al proyecto de ordenanzas que afecta al Jardín Botánico y pone el foco en la importancia de “suprimir las tasas para hacer eventos lucrativos o actividades comerciales” en este espacio. “El Botánico no es un recinto ferial. En esta ciudad ya hay suficientes espacios donde se pueden hacer todo tipo de promociones”, asegura la edil de Podemos. Su grupo pide también modificar un apartado del actual proyecto de ordenanzas donde se señala que no se autorizará la cesión de espacios a quienes fomenten iniciativas “sectarias” y que se sustituya haciendo referencia a la prohibición de cesión de espacios a actividades que no cumplan con los valores democráticos o que alteren la convivencia. Es, por lo tanto, una enmienda de forma, pero para Suárez importante: “Hay que ser oportunos con el lenguaje que utilizamos en documentos públicos”.

Por último, Podemos presentará una enmienda en el apartado de la EMA que la formación ya había propuesto el año pasado y que afecta a los grandes consumidores, para quienes la formación morada pide un incremento de tasas. Señala Olaya Suárez que de esa manera las tasas de la EMA serían “más progresivas”.