El crucero "Silver Spirit" visita Gijón con más de seiscientos pasajeros
Procedente de Bilbao y con 608 pasajeros llegó ayer por la mañana el "Silver Spirit", un crucero de la compañía Silversea, fundada en Mónaco. Los cruceristas, en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses, disfrutaron de excursiones por Asturias. Varios de ellos, en Gijón, se desplazaron por ejemplo hasta la Universidad Laboral. De tarde, el "Silver Spirit" (en la imagen), de 195 metros de eslora y 6,4 metros de calado, puso rumbo al puerto de La Coruña. Está previsto que finalice su viaje el miércoles en Lisboa (Portugal).
