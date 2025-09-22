Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El crucero "Silver Spirit" visita Gijón con más de seiscientos pasajeros

El crucero &quot;Silver Spirit&quot; visita Gijón con más de seiscientos pasajeros | ÁNGEL GONZÁLEZ

El crucero "Silver Spirit" visita Gijón con más de seiscientos pasajeros | ÁNGEL GONZÁLEZ

Procedente de Bilbao y con 608 pasajeros llegó ayer por la mañana el "Silver Spirit", un crucero de la compañía Silversea, fundada en Mónaco. Los cruceristas, en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses, disfrutaron de excursiones por Asturias. Varios de ellos, en Gijón, se desplazaron por ejemplo hasta la Universidad Laboral. De tarde, el "Silver Spirit" (en la imagen), de 195 metros de eslora y 6,4 metros de calado, puso rumbo al puerto de La Coruña. Está previsto que finalice su viaje el miércoles en Lisboa (Portugal).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents