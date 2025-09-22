Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de "un templo" de la hostelería

"Estoy muy ilusionada", confiesa Loreto García, hostelera polesa que se encargará de que el cierre de la sidrería El Chaflán no se prolongue durante mucho tiempo. A mediados de noviembre tiene previsto García la reapertura al público de un negocio que vivió la semana pasada su último día con sus antiguos responsables. "Esto es un templo de comer y de beber sidra, espero hacerlo bien", subraya Loreto García, repleta de emociones, pues el 19 de octubre bajará la persiana la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, de la que también es responsable.

Campeona de escanciado en su momento y una habitual en los jurados de las pruebas para el Concurso de Escanciadores de Asturias, Loreto García califica como "un reto" el tomar las riendas de un establecimiento como El Chaflán, que "tiene la fama que tiene" y mantendrá su esencia chigrera. "Lo dejaré todo como está", asegura la hostelera, que siente "respeto y vértigo" por asumir el mando de un local "con mucho nombre".

A nivel de decoración, El Chaflán "no cambiará", indica Loreto García, que llevará, no obstante, algún trofeo obtenido en concursos de escanciadores para darle un toque distintivo. La carta, asimismo, tirará de continuidad. La clientela podrá degustar la ensalada, el bocata a la plancha, los espárragos rellenos, la carne a la piedra o el solomillo de ternera a una cara. Ahora bien, la polesa agregará su sello gastronómico, como el cachopo a la brasa o a la plancha, el lechazo al horno o las chuletas a baja temperatura.

Loreto García, que estuvo presente en el encuentro de despedida el 14 de septiembre, guarda "muy buenos recuerdos" de sus inicios en El Chaflán. "Empecé a venir con diez años", rememora la hostelera, que cumple "uno de sus sueños" con la etapa que afronta de ahora en adelante. "Una de mis ilusiones siempre ha sido tener una sidrería en Gijón", asevera García, que también se muestra "triste" por dejar atrás El Madreñeru en Pola de Siero. "Muchos clientes me han dado la enhorabuena", afirma la polesa, que evoca esa "barra llena de botellinas de sidra" como uno de sus recuerdos en el establecimiento.

La fecha exacta de la reapertura de El Chaflán no está cerrada todavía. "A ver cómo voy de papeleo", dice Loreto García. Además, una parte del personal de El Madreñeru se incorporará a la sidrería gijonesa ubicada en la avenida Manuel Llaneza, que aguarda a la vuelta a la actividad de uno de los emblemas de la hostelería de la ciudad.