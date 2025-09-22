Íñigo Lozano, jefe de Cardiología de Cabueñes: "Esperamos llegar a los cien casos en un año con la nueva técnica de válvulas aórticas"

El jefe del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Cabueñes, Íñigo Lozano Martínez-Luengas (Bilbao, 1966), se muestra satisfecho con los resultados que han generado los avances que han puesto en marcha en los últimos meses en el centro sanitario del área V. Uno de ellos fue la técnica que incorporaron en febrero para implantar válvulas aórticas percutáneas (TAVI) sin necesidad de realizar una cirugía abierta, la cual han utilizado ya hasta en 58 ocasiones.

¿Feliz con esta cifra?

Es algo muy importante para nosotros, ya que empezamos con la idea de desarrollar este proyecto hace seis años. Es un hito importantísimo haber empezado con la técnica en febrero. Solo en ese mes hicimos cinco pacientes y, después, hemos ido haciendo entre ocho y diez pacientes por mes. Es un número bastante bueno para un programa que acaba de empezar.

¿Qué supuso contar con esta técnica?

Es una técnica muy segura porque el paciente ya viene con un estudio perfecto hecho con escáner de la aorta y de los accesos femorales. Entonces, es un tipo de procedimiento en el que hay muy poca sorpresa, aunque cuando hay complicaciones son muy gordas. Tuvimos la suerte de poder contratar a final del año pasado a Marcos García-Guimaraes, que es una persona que tenía una formación muy completa en el implante de este tipo de válvulas. Ya hemos alcanzado la número 58 y ninguno de esos pacientes ha fallecido, ni dentro del hospital ni fuera. La única complicación que tuvimos fue por un acceso, pero se solucionó colocándole una especie de malla de metal en la arteria femoral. Estos resultados no son nada sencillos porque hay que tener en cuenta que la media de edad de los pacientes a los que se les ha implantado esta válvula por ahora es de 84 años y medio.

Esta técnica va dirigida a pacientes que sufren un estrechamiento grave de la válvula aórtica.

Así es. La estenosis aórtica es una enfermedad que desde que cuando da síntomas ya está en un grado severo y es necesario intervenir. En esos momentos, la esperanza de vida se sitúa en dos años aproximadamente. Antes, solo con la cirugía había mucha lista de espera y muchos pacientes no llegaban al procedimiento. Entonces, tener acceso a esta técnica ha permitido tratar a muchos más pacientes que antes no se podían tratar. Ha sido un salto de calidad que ha salvado muchas vidas.

Y salvará muchas más.

Tiene que ser un proceso progresivo, ya que primero tenemos que saber lo que podemos aceptar logísticamente. No obstante, calculo que entre febrero de 2025 y febrero de 2026 hayamos podido hacer unos 100 casos.

¿Qué otros avances destaca?

En los últimos dos años hemos introducido otras técnicas. Por ejemplo, el cierre de la orejuela izquierda, que es una técnica percutánea para disminuir la incidencia de los ictus, empezó hace un par de años y este año ya se van hacer cerca de 40 casos, que es un número muy bueno. El año pasado se hicieron 25. Otra novedad importante fue el proceso de la ablación de fibrilación auricular.

¿Qué valoración hace de la situación del servicio?

Es un servicio que ya estaba muy bien estructurado por el anterior jefe, Eduardo Segovia. Ahora mismo contamos con una plantilla en la que sufrimos la misma limitación que tienen todos los servicios actualmente, que es que no hay profesionales suficientes en paro, por lo que no se puede contratar todo lo que nos haría falta. En cuanto al personal, tenemos la suerte de tener una plantilla con una media de edad muy baja y bien formada. El principal problema que tenemos es de espacios.

¿Por qué?

Este hospital se nos queda muy, muy pequeño. En Cardiología tenemos la imposibilidad del desarrollo de la rehabilitación cardiaca, para lo que hace falta un área de entre 120 y 150 metros. Hemos dado vueltas por activa y por pasiva, pero no se va a poder poner en marcha hasta que no se terminen las obras. Además, a nivel de consultas también estamos limitados. Nos hace falta tirar bastante de ingeniería para poder aprovechar todo y eso complica mucho hacer la planificación. Por otro lado, a nivel de técnicas, para cuando acabe la obra está programado tener dos áreas de arritmias y de hemodinámica, así como la puesta en marcha de la rehabilitación cardiaca. También nos gustaría desarrollar el cierre percutáneo de la válvula mitral.

¿Cómo se sintió al conocer que las obras se frenaban?

Para mí fue un auténtico shock. Lo digo así. No contaba con ello para nada, absolutamente. Es un tema complejo del que tampoco tengo información para saber qué fue lo que ocurrió ahí, pero creo que este tipo de cosas que pasan en otros tipos de obras, en sanidad no deberían pasar. La sanidad tiene que estar blindada ante este tipo de acontecimientos. Todo el mundo sabe que cuando hay una obra pública en carreteras, de repente cuesta más hacer el paso a través de la montaña o las zonas de agua, pero esto en sanidad no puede pasar. Y lo digo porque esto lo que conlleva al final es que las listas de espera se prolonguen.

¿Le genera entusiasmo las novedades que se han incluido en el nuevo proyecto de ampliación?

Desde el principio nos preguntaron sobre qué tipos de cambios son los que nos hacían falta. Creo que el nuevo proyecto está bien diseñado. Eso sí, para Cardiología ya estaba todo muy definido y este plan va a seguir en ese camino. Lo que pasa es que va a tardar mucho.

En la Consejería confían en reanudar las obras antes de que finalice el 2026.

Ya, pero es una obra que cuando empiece va a tardar mucho en terminarse todavía. Se ha quedado a la mitad la primera fase y queda una segunda y una tercera. La labor que tienen la gerencia del Hospital, que es donde vamos todo el mundo a plantear nuestras quejas, es un papel complejo. Y a los jefes de servicio esto nos obliga a una gestión que sea más efectiva.