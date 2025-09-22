La "joya" arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: "Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial"

La celebración de una nueva jornada de puertas abiertas hizo que Laboral Ciudad de la Cultura recibiera ayer un aluvión de visitantes. A lo largo del domingo, más de 5.500 personas recorrieron las instalaciones de este histórico y emblemático edificio que continúa ganando nuevos admiradores. "Es una pasada. No entendemos que todavía no sea declarada Patrimonio Mundial de la Unesco", afirmaron Sergio Cordero y Cristina Rodríguez, unos madrileños que aprovecharon esta oportunidad de conocer espacios como las antiguas cocinas y la lavandería, así como la sala de pinturas y el mirador de la torre.

La jornada de puertas abiertas se llevó a cabo en dos turnos de visitas. El primero tuvo lugar por la mañana, de 10.30 a 14.00 horas, mientras que por la tarde fue de 16.00 a 20.00 horas. Desde que los gijoneses y turistas accedían a la Laboral, había profesionales que les explicaban que los accesos a los distintos espacios se realizaba cada 30 minutos y siempre acompañados por un guía.

Iñaki España y Eva Trabanco con sus hijas, Zoe y Romina -en brazos de su madre-, en las antiguas cocinas de la Laboral. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Fueron muchos los que optaron por dirigirse directamente al mirador de la torre. Cordero y Rodríguez fueron un claro ejemplo de ello. Estos vecinos de Móstoles, que pondrán hoy el cierre a ocho días de vacaciones en Gijón, no se esperaban poder disfrutar de las vistas privilegiadas con las que se encontraron en el piso 17 de la torre. "Es increíble ver toda la ciudad desde aquí. Se ve muy bonita. Ha sido una gran sorpresa", comentaron estos madrileños, antes de resaltar que su primera experiencia en la ciudad ha sido "de matrícula de honor". "Nos ha encantado. Además, la comida es espectacular", añadieron.

Respecto a la promoción de la candidatura de la Laboral para ser reconocida por la Unesco, estos visitantes indicaron que "sería una buena noticia para que sigan manteniendo estas instalaciones así de bien". "Eso haría que vinieran más turistas", zanjaron.

Los madrileños Sergio Cordero y Cristina Rodríguez, en el mirador de la torre de la Universidad Laboral. / ÁNGEL GONZÁLEZ

"La Laboral es increíble por dentro y desde fuera"

Otro de los espacios más visitados fueron las históricas cocinas y la lavandería de la Laboral, cuya rehabilitación se culminó en 2024. Durante la visita, los guías hicieron hincapié en que desde 1955 al 1996, una docena de monjas clarisas estuvieron a disposición de losalrededor de 1.300 alumnos que comían allí a diario. "Sorprende mucho ver el espacio tan grande con el que contaban, además de lo bien conservado que está", señaló Iñaki España, un gallego que vive en Gijón desde hace una década. "Hasta ahora solo había podido ver el patio y el teatro, pero no estas otras zonas. Es un acierto que abran las puertas para dar a conocer la historia de este edificio y lo que ocurría aquí", desarrolló España, acompañado por su mujer, Eva Trabanco, y sus hijas, Zoe y Romina, de 6 y 2 años respectivamente.

Más allá del mirador, las cocinas y la lavandería, también hubo una constante afluencia de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", los talleres del Centro Integrado de Formación Profesional "La Laboral" y la sala de pinturas. "Este edificio es una joya de Asturias. Es increíble tanto por dentro como desde fuera. Siempre merece la pena venir", afirmó el avilesino Luis Galán, que quiso disfrutar de la jornada junto a su madre, María Teresa Martín.