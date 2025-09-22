¿Cuándo va a dejar de llover en Gijón? Esto es lo que dice la previsión

La lluvia no cesa en Gijón. Y tampoco la bajada de temperaturas que se ha experimentado en los últimos días en la capital marítima del Principado, con los termómetros cayendo hasta los 11 grados. Ya el fin de semana, en especial el domingo, el agua acortó muchos de los actos del día previstos, como la procesión marinera del barrio de Pescadores o el homenaje a loa Niños de la Guerra en la playa del Arbeyal. Durante todo el día, con pequeños intervalos de respiro, la lluvia ha acompañado el inicio de la semana en Gijón, una de las ciudades donde más ha llovido de toda España.

En concreto, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación del campus de Gijón, en cuanto a precipitación acumulada se refiere, ha registrado 35,4 litros por metro cuadrado. Es la cuarta localidad española donde más lluvia ha caído a lo largo de este lunes. La vecina Santander registró la mayor cantidad de precipitación acumulada en España hasta las 17.30 horas de este lunes, con 84,2 litros por metro cuadrado, seguido por el aeródromo cántabro, en el municipio de Camargo con 46,3 litros por metro cuadrado. En tercera posición, el concejo asturiano de Piloña-Bargaéu, con 42,6 litros por metro cuadrado.

La previsión para mañana de la Agencia Estatal de Meteorología en Asturias señala cielo nuboso o cubierto en el interior, disminuyendo por la mañana a poco nuboso, con intervalos nubosos en el interior; en el litoral, intervalos nubosos de madrugada, tendiendo a poco nuboso por la mañana. Brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en zonas montañosas, que de madrugada no se descartan aislados en la costa. Probables lluvias débiles de madrugada en el este, que irán cesando durante la mañana, sin descartarlas débiles en la zona central durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas en descenso ligero, localmente más acusado en el interior; máximas en ascenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente este durante las horas centrales y aumentando por la tarde hasta moderado en el litoral.

Temperatura mínima de 11 grados en Gijón

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento en el Oeste de Peñas norte o noroeste 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro al principio, rolando a noreste 4 o 5 mar adentro y a 3 o 4 cerca de la costa al avanzar la tarde. Este de Peñas: oeste o noroeste 5 o 6, ocasionalmente 7 al principio, amainando a 4 o 5 al avanzar la tarde y tendiendo a norte 3 o 4 a partir de la noche.

Ambas zonas: Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada al avanzar la tarde. A partir de la madrugada, Variable 1 a 3 y marejadilla o rizada. Mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m a partir de la madrugada. Aguaceros.