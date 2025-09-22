Un mural de Pelayo Ortega preside el salón de plenos de la Cámara de Comercio de Gijón por su 125 aniversario

Un mural de Pelayo Ortega de 5,85 por 1,95 metros, integrado por 27 módulos cuadrados con 13 paisajes más 13 paneles con un color liso intercalados, preside el reformado Salón de Plenos de la Cámara de Comercio de Gijón, en el que también se han colgado en otras de sus paredes un retrato de Jovellanos pintado por Nicanor Piñole (obra cedida por el Ateneo Jovellanos) y un tapiz que se elaboró para conmemorar la inauguración de la antigua sede de la Cámara en la calle Instituto, el 14 de agosto de 1964. Una mesa ovalada para los miembros del pleno cameral, con sillas de mediados del siglo pasado restauradas y, en el centro de la estancia, la escultura que elaboró el artista Tadanori Yamaguchi para conmemorar el centenario de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

El cuadro de Nicanor Piñole cedido por el Ateneo Jovellanos a la Cámara de Comercio de Gijón para su salón de plenos. / Ángel González

El mural fue inaugurado este lunes en un acto en el que participaron el propio artista, la exdirectora del Museo Nicanor Piñole, Lucía Peláez, encargada de explicar técnicamente la obra; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño y el vicepresidente de la entidad, Pedro López Ferrer.

Respecto a los paneles de color intercalados entre los paisajes, Pelayo Ortega explicó que "los espacios donde figura solamente el color cumplen una función múltiple. Por un lado es un paréntesis entre imagen real e imagen real, en el cual el ojo descansa antes de pasar a visualizar la siguiente imagen, pero al mismo tiempo el hecho de aplicar colores vivos pero al mismo tiempo muy matizados -lo que en pintura llamamos los colores quebrados, que son colores muy característicos de la pintura asturiana, que es colorista, pero la manera que tenemos los artistas, quizás inspirados por un paisaje que siempre es muy matizado por la niebla, por la lluvia, por la atmósfera- es una manera de homenajear a la tradición colorista de la pintura asturiana", explicación que el autor complementa señalando que además esos colores "unifican todo el cuadro y le da una característica actual y moderna, de composición en cuadrícula. Es decir, esta obra es una mezcla entre tradición y modernidad, la tradición inspirada en la pintura clásica asturiana de Piñole y Valle, pero esa composición en cuadrícula nos lleva a la modernidad de las vanguardias, a Mondrian, a la pintura neoplasticista geométrica".

Pelayo Ortega explicó que "el planteamiento era, con motivo de la conmemoración del 125 aniversario de la fundación de la Cámara, plantearse un gran cuadro en el cual tuviesen cabida y representación todos los sectores que la Cámara representa. Yo creo que la forma de enfocarlo en una composición múltiple en la cual cada sector representa una especie de viñeta, pero todo eso después unificado por los planos de color, creo que el resultado es visualmente realista pero al mismo tiempo plásticamente potente y atractivo. En ese sentido estoy hasta cierto punto -porque los artistas nunca estamos satisfechos al cien por cien- pero en este caso el resultado ha sido bastante positivo".

La Cámara de Comercio de Gijón encargó la obra al artista a finales del verano de 2023, para conmemorar el 125 aniversario de la fundación de la Cámara un 2 de diciembre de 1989, y Pelayo Ortega estuvo trabajando en la misma hasta finales de 2024. Este mural no es el primer trabajo que Pelayo Ortega hace para la Cámara de Comercio de Gijón. Fue el autor del cuadro que se utilizó para el cartel de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en 1995 y también pintó el retrato de uno de los impulsores de la entidad, Luis Adaro.

Luz natural

El autor del mural también resaltó la ubicación del mural, en un espacio que cuenta con iluminación natural, algo de lo que "pocas veces hay la oportunidad" al instalar un cuadro. "En ese sentido, este espacio es idóneo y en la remodelación que se ha hecho (del salón de plenos) ha quedado todo muy coherente y muy elegante al mismo tiempo".

El artista señaló que para él fue "un reto" integrar en una sola obra "todos los sectores que de alguna manera representan a la Cámara y la economía y la actividad industrial y comercial de Gijón y de Asturias", un trabajo que el pintor calificó como "muy intenso, pero al mismo tiempo muy atractivo".

Félix Baragaño apuntó que el encargo del mural consistió en la representación de "los distintos sectores de actividad de nuestra demarcación, pero respetando la libertad creativa" de Pelayo Ortega. En cuando a la presentación pública de la obra, a lo que se esperó que pasara el ajetreo que en verano tiene la Cámara por la Feria de Muestras, Baragaño apuntó que "era una deuda pendiente que teníamos con Pelayo".

Lucía Peláez, además de ofrecer explicaciones técnicas sobre la obra, resaltó que "Pelayo Ortega es una de las figuras fundamentales del panorama artístico asturiano actual" y que aunque es natural de Mieres y pasó parte de su vida en Madrid, tiene a Gijón "como su ciudad adoptiva". Apuntó también que Pelayo Ortega es gran admirador de Evaristo Valle y Nicanor Piñole y "la influencia de Piñole le lleva a definir desde su época inicial ese estilo que funde el naturalismo con ese sentimiento de provincia".

En la mayoría de los 13 paisajes sobre distintas actividades económicas que componen el mural, aparece una figura humana no identificable, "para dimensionar la escala del paisaje, un guiño que Pelayo incorpora a su lenguaje a finales de los años 90".