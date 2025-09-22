El Oktoberfest de Gijón se hace fuerte en casa: "Estamos muy contentos"

Decían los responsables del Oktoberfest de Gijón que este año el festival regresaba "a casa" por su vuelta al recinto de la plaza de toros, y ese cambio de ubicación, recién cerrada la edición, apunta a ser una nueva receta de éxito. "Estamos muy contentos", señalaban ayer los organizadores del evento tras una última jornada que volvió a saldarse con lleno. Entienden los responsables del festival que este cambio de ubicación favorece a la cita por una cuestión de "imagen", pero explican que también los usuarios han señalado que el recinto actual en la plaza de toros, cubierto por una carpa, resulta más "cómodo" para asistentes y trabajadores.

El Oktoberfest se relanzaba de alguna manera este año, además de por su cambio de ubicación, por presentarse por primera vez como un festival integrado en la red oficial de celebraciones Paulaner, que en el sector viene a ser una suerte de sello de calidad para este tipo de eventos. Con ese nuevo "estatus", que es poco habitual en festivales cerveceros del país –el de Gijón es el tercero de España en lograrlo–, el evento se presentaba también reforzado con nuevas marcas de cerveza y más puestos de comida. Ya antes de abrir sus puertas, de hecho, los organizadores vaticinaban que con esta edición se marcaba un "hito" en la historia de un festival que lleva ya doce ediciones.

Nuevas peticiones

La cita echó a andar el pasado día 11 y los organizadores hicieron un primer balance superado el primer fin de semana. Hablaban ya entonces de un "éxito rotundo". Desde entonces, el recinto de El Bibio se ha llenado de manera prácticamente sistemática, sobre todo en las jornadas ampliadas del fin de semana, con un perfil de público variado pero que desde hace ya unos años parece más involucrado en la "cultura" del ámbito cervecero. Ayer mismo todavía se podían ver a grupos de personas disfrazadas al estilo bávaro. Uno de los más vistosos era el conformado por Carmen Sardino y su familia y amigos, que conforman un grupo que se autodenomina la "Happy Family" –la familia feliz en castellano– y que suele festejar en primera fila, y también disfrazados, el fin de año en la plaza Mayor.

Por lo demás, en esta nueva edición del "Oktober", según explicaron los hosteleros en estos últimos días, se ha ido notando un interés al alza por las cervezas sin alcohol –aunque con una presencia aún muy minoritaria– y por las marcas sin gluten, aptas para celíacos y personas con problemas de tolerancia. El público, por su parte, agradece que se trate de cuidar un programa diario de espectáculos musicales –por lo general DJs– y juegos dentro del propio recinto. "Es la fiesta de fin de verano", había subrayado durante la inauguración del evento María González, Fenicia Marketing Gourmet, organizadora de la cita.