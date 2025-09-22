El personal del Helimer, en huelga por sus condiciones laborales
La protesta, que respeta los servicios mínimos, replica una campaña de movilización nacional
S. F. L.
El personal del Helimer lleva semanas adherido a la convocatoria de huelga nacional aprobada por el comité sindical de Avincis, la empresa más fuerte del sector de aeronaves de rescate del país y que tiene adjudicados, entre otros muchos, el servicio asturiano.
Fuentes sindicales señalan que la huelga se hizo efectiva el día 1 de julio respetando los servicios mínimos presentados por cada comunidad autónoma afectada y que antes de tomar esa decisión hubo "varios intentos" de negociación con la empresa. Reprochan que el convenio actual, además de no tener actualizado los salarios de acuerdo a la inflación, perpetúa unas plantillas actualmente "mermadas" y no contempla calendarios estables de trabajo ni compromisos de desconexión digital, entre otras carencias.
