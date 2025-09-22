Un recorrido por la exposición fotográfica de Gijón en el Palacio de Revillagigedo: La playa

De la mano del cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera, LA NUEVA ESPAÑA ha ofrecido un recorrido que hoy finaliza por la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro Fotografías (1858-1992)" del Palacio de Revillagigedo para analizar cada parte de esta muestra comisariada por Francisco Crabiffosse y Juaco López con imágenes de los fondos municipales

Esto leemos en el acta municipal del 1 de octubre de 1863 que se conserva en el Archivo Municipal de Gijón. "El Ayuntamiento de Gijón acepta:

1º. Llevar cabo el pensamiento de realizar la edificación para habitaciones de clases menos acomodadas y en su centro un gran local para diversiones públicas, destinando el resto del arenal para jardines y paseos futuros, arrendándoles mientras tanto en trozos en armonía con el proyecto dibujado.

2º. Levantar un plano de edificación de dicho trozo de Arenal, pedir la autorización para construir de la Autoridad Militar y enseguida vender las manzanas aisladamente y con remate.

3º. Venderlo todo sin condición alguna más que las establecidas para lo que se vendió a los Señores Marqués de Casa Valdés y D. Romualdo Alvargonzález".

A partir de la fecha de ese documento comenzaba la historia del arenal de San Lorenzo. Si decimos que La Arena como zona habitada cumple este octubre de 2025 los 162 años estamos diciendo la verdad. Es el Muro de San Lorenzo y toda La Arena (toda la arena) la parte de Gijón más compartida. Es de todos. Cientos de miles de personas al año visitan la playa de San Lorenzo y son datos oficiales que es, junto a Covadonga y la Catedral de Oviedo, el lugar que más visitantes convoca en todo el Principado de Asturias. Seguramente se acerca al millón de gijoneses al año, aunque muchos y muchas no sean nacidos en la ciudad. Porque Gijón es una ciudad cuya llave es de dominio público. Lugar más abierto, más democrático y más fotografiado que la playa de San Lorenzo es difícil encontrar.

Niña en la playa en 1965. / PEDRO ALONSO REBOLLAR (MUSÉU DEL PUEBLO D’ASTURIES)

Toda la costa del mar Cantábrico se incorporó a la moda de los baños y del veraneo desde las últimas décadas del siglo XIX y Gijón no fue una excepción. El turismo que eso generó en la ciudad supuso un gran impulso económico y modernidad, pero supuso, además, una aportación a la arquitectura local como fueron los balnearios que se instalaron en la zona de la arena más cercana al centro de la ciudad: entre el inicio de la calle Ezcurdia y la Iglesia de San Pedro. Ninguno de los balnearios instalados pasó de la década de los años treinta, aunque, si uno se fija, se perciben aún restos de diversos balnearios pegados al propio Muro y pilares de madera en la arena cuando ésta escasea. Nombres como La Favorita, Las Carolinas, la Cantábrica o La Sultana forman parte importante de la historia local relacionada con este arenal de San Lorenzo.

Muchas imágenes de la playa conservadas en el Muséu del Pueblu d’Asturies son de antes del final de la década de 1950: gente paseando por el arenal, bañándose en el Cantábrico y al fondo el Gijón de antes de los altos edificios en primera línea de playa. Según las investigaciones de Moisés Llordén en la avenida de Rufo García Rendueles se levantaron edificios (por ejemplo, uno en el año 1968) de hasta 24 metros más altos de lo permitido en ese momento por la legislación. Muchas casetas multicolores aparecen en muchas imágenes. Eso sigue igual, las casetas siguen siendo un símbolo playero de la ciudad.