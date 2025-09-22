Recuerdo a María Moliner en el Ateneo Jovellanos
N. M. R.
De la mano de la catedrática de Filología Socorro Suárez Lafuente y de la dramaturga almeriense Concha Fernández Soto, autora de la obra "En el alto balcón de tu silencio", el Ateneo Jovellanos rendirá homenaje a María Moliner, bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española, autora del "Diccionario de uso del español", un proyecto al que dedicó más de quince años. La cita está prevista para este miércoles, día 24, a partir de las 19.00 horas.
La obra teatral que se representará "rescata la figura de María Moliner desde su desmemoria para poner en valor sus aportaciones a la cultura de este país". "Está representado por la actriz María Carmen Moya Vico y hacen el coro Puri Cobo y Mari Lo Jiménez", detallan desde el Ateneo Jovellanos.
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Esta céntrica calle de Gijón renovará toda su acera por una opción 'más limpia' tras años de quejas vecinales y suciedad
- Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio de Gijón en el que estudió: 'Todavía hay una niña herida dentro de mí
- Gijón rinde homenaje a las trabajadores de Ike, 'un ejemplo de lucha obrera
- La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios
- Así es la nueva fachada del emblemático edificio de Manuel del Busto en pleno centro de Gijón
- El lamento de los vecinos de la zona oeste de Gijón por el vial de Jove: 'Nadie nos dice nada