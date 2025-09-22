Recuerdo a María Moliner en el Ateneo Jovellanos

De la mano de la catedrática de Filología Socorro Suárez Lafuente y de la dramaturga almeriense Concha Fernández Soto, autora de la obra "En el alto balcón de tu silencio", el Ateneo Jovellanos rendirá homenaje a María Moliner, bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española, autora del "Diccionario de uso del español", un proyecto al que dedicó más de quince años. La cita está prevista para este miércoles, día 24, a partir de las 19.00 horas.

La obra teatral que se representará "rescata la figura de María Moliner desde su desmemoria para poner en valor sus aportaciones a la cultura de este país". "Está representado por la actriz María Carmen Moya Vico y hacen el coro Puri Cobo y Mari Lo Jiménez", detallan desde el Ateneo Jovellanos.