El Palacio de Revillagigedo de Gijón acogerá una gran muestra de la colección de arte de Unicaja

Unicaja está ultimando los preparativos para traer a Gijón una exposición de su colección de arte. La muestra ocupará el espacio del Palacio de Revillagigedo, de la Fundación Cajastur, y sale adelante gracias a un acuerdo entre la entidad y el Ayuntamiento, que acordaron un cambio de fechas de la actual muestra municipal en exposición, "Epicentro".

Esta muestra de fotografía cerrará sus puertas a finales de este mes, algo antes de lo previsto, para permitir el montaje del nuevo proyecto. La idea de Unicaja es inaugurar la muestra a mediados de octubre y mantenerla en exposición hasta finales de año.

Fuentes de Unicaja señalan que trabajan en "una exposición de pintura contemporánea con obras de la Colección Unicaja, fechadas entre la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX" y explican que se están "ultimando" los preparativos.

Hasta finales de año

Surge así el ligero cambio de fechas de la exposición municipal "Epicentro", que finalmente cerrará sus puertas este día 28 de septiembre y no el día 12 de octubre, que había sido la previsión inicial. Esta exposición municipal se había inaugurado en marzo y ha registrado muy buenos datos de asistencia, según los varios balances que ha hecho el Ayuntamiento en los últimos meses.

Cartel promocional de la muestra. Imagen anónima de barcos en el puerto deportivo de 1885. / "Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía 1858-1992"

Las fuentes consultadas aseguran que el acuerdo entre el Consistorio y la Fundación Cajastur para facilitar el Revillagigedo como espacio de muestras municipales sigue vigente y afirman que la inclusión del proyecto de Unicaja en la programación del palacio se hizo con el permiso previo del equipo municipal.

Un acuerdo vigente con el Ayuntamiento

El cambio de fechas, sin embargo, ha generado alguna queja. Esta misma mañana el grupo municipal socialista reprochaba el "cierre anticipado" de la muestra Epicentro y apuntaba a que el cambio de fechas podría tratarse de "una decisión unilateral de la propiedad" del inmueble, una afirmación que las partes implicadas niegan.

Para facilitar esta nueva exposición de Unicaja, el Ayuntamiento ha accedido también a modificar las fechas previstas de su siguiente muestra, que versará sobre la dieta mediterránea con la colaboración del Museo Nacional de Arqueología, y que se programará con el inicio del nuevo año y antes de la anunciada muestra monográfica en honor a Piñole.