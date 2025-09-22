Salvan la vida a una mujer que se tiró al mar en Gijón

Agentes de la Policía Local y personal sanitario se desplazaron esta mañana hasta el espigón de Talasoponiente para auxiliar a una mujer de 43 años que se había lanzado al mar, por la parte trasera del complejo, completamente vestida.

Un testigo dio el aviso y se activó el operativo de emergencias. Lograron rescatar a la mujer y prestarle la atención sanitaria correspondiente. Fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Jove para una completa revisión.

Salud mental

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.