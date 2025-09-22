Salvan la vida a una mujer que se tiró al mar en Gijón
Policía Local y sanitarios asistieron a la gijonesa, traslada al Hospital de Jove
N. M. R.
Agentes de la Policía Local y personal sanitario se desplazaron esta mañana hasta el espigón de Talasoponiente para auxiliar a una mujer de 43 años que se había lanzado al mar, por la parte trasera del complejo, completamente vestida.
Un testigo dio el aviso y se activó el operativo de emergencias. Lograron rescatar a la mujer y prestarle la atención sanitaria correspondiente. Fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Jove para una completa revisión.
Salud mental
En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.
- Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio en el que estudió: 'Todavía hay una niña herida dentro de mí
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Esta céntrica calle de Gijón renovará toda su acera por una opción 'más limpia' tras años de quejas vecinales y suciedad
- Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta
- Gijón rinde homenaje a las trabajadores de Ike, 'un ejemplo de lucha obrera
- La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios
- La Lonja del Puerto de Gijón bate su récord histórico de facturación (y todavía faltan cuatro meses para acabar el año): estos son los datos
- La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, analiza el inicio de curso en la ciudad: 'Nos interesa la cesión de terrenos en Jove, pero no la compra