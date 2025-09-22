Una ciudad española va a implantar el modelo de los Serenos de Gijón: "Esto es un paso más"

Serenos Gijón, empresa de economía social que desde 1999 gestiona el servicio de serenos que presta en Gijón, comenzará en octubre a prestar un servicio similar para el Ayuntamiento de Sevilla, que le acaba de adjudicar el contrato de Servicio de Agentes Cívicos para la ciudad desde el próximo 1 octubre con vigencia de un año, por un importe de 2.116.937,28 euros, IVA incluido. El contrato contempla la posibilidad de otro año de prórroga.

"Nosotros hemos ayudado a implantar el servicio en otras ciudades y esto es un paso más. Es importante para Serenos Gijón, porque es una licitación grande para una empresa como la nuestra", señaló Miguel González Lastra, administrador de Serenos Gijón.

Ya hubo otras ciudades en las que Serenos Gijón ayudó a poner un servicio similar al de Gijón en marcha, pero Sevilla es la primera localidad además de Gijón en la que gestionarán directamente este servicio, con el mismo horario, de once de la noche a siete de la madrugada.

El servicio que prestarán en Sevilla tiene similitudes, pero no será idéntico al de Gijón. Mientras en Gijón el servicio está principalmente orientado a atender a comercios y comunidades de vecinos, en la ciudad hispalense se centrará más directamente en la atención al ciudadano, tanto a los sevillanos como a los turistas, procurando la convivencia en la calle.

A este concurso abierto por el Ayuntamiento de Sevilla concurrieron cuatro empresas, obteniendo la gijonesa la mejor valoración, tanto en los criterios económicos como en las otras consideraciones que se valoraban.

Serenos Gijón es una empresa de inserción, porque la gran mayoría de trabajadores son personas certificadas en situación de exclusión social y desempleadas. A través de esta iniciativa Gijón se convirtió en la primera ciudad española en recuperar la figura del sereno.

Formación

En Gijón da empleo a unas 40 personas y ahora en Sevilla procederá a seleccionar a 50 trabajadores a los que impartirá cursos de formación, conforme incluyó en su oferta en esta licitación. Una formación que ya ha comenzado y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado la bienvenida a los aspirantes a agentes cívicos que participan en la misma, formación que incluye desde cuestiones relativas a protección civil hasta prevención de la violencia de género y contra la LGTBfobia. En Sevilla el servicio se prestará en 29 barrios de la ciudad los 365 días del año.

Para la empresa este contrato supone una ampliación de horizontes y una consolidación del servicio.

El Ayuntamiento de Sevilla ya había ofrecido un servicio de serenos entre 2023 y finales de 2024, como proyecto piloto, con contratos temporales para personas desempleadas. Ahora ha optado por subcontratar el servicio.