La Sociedad Filarmónica de Gijón ofrecerá 16 conciertos hasta el 5 de junio: estas son las claves de su nueva temporada

Una programación "centrada en la música de cámara" que ofrecerá 16 recitales, los cuales se celebrarán entre el sábado 11 de octubre y hasta el viernes 5 de junio. Estas serán las claves de la 118.ª temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón, que este año contará con un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Gijón que alcanzará los 10.000 euros y que servirá para aportar "estabilidad" a la Filarmónica. "Estamos encantados de firmarlo", señaló este lunes el presidente de la entidad, Antonio Hedrera, en la presentación de esta nueva campaña.

La mayoría de citas de esta temporada tendrán lugar en el teatro Jovellanos. Precisamente, será allí donde el 11 de octubre, a las 20.00 horas, actúe el "Cuarteto Casals", galardonada con el Premio Nacional de la Música. Esta es una de las tres formaciones más prestigiosas que forman parte de la programación de la Filarmónica para la campaña, en la que el 22 de abril contarán con el "Cuarteto Quiroga" -también Premio Nacional de Música- y el joven "Cuarteto Iberia", cuyo concierto está programado para el 28 de enero.

Más allá de estas actuaciones, el 26 de octubre será el turno de la compañía infantil La Federica, que ofrecerán "Gianni Schicchi para la infancia". En noviembre, el trío de Xavi Torres llevará "Kind of Beethoven" al Jovellanos el día 5. El domingo 16, en el marco del Festival de Cine, el trío Arbós aportará el componente musical a la proyección de cine mudo "El maquinista de La General" en el teatro de la Laboral.

En diciembre, el 3 de diciembre estará el trío Preseli en el Jovellanos, al que llegará la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo el día 17. Ese concierto será benéfico, a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón.

En enero, además del concierto del "Cuarteto Iberia" en el Jovellanos, el día 21 será el turno del flautista Juan Cossío y Andrés Rubio. Ambas actuaciones forman parte del ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Alvargonzález, al igual que la de la pianista Miyu Shindo del 11 de febrero en el Jovellanos.

Ya en marzo, se podrá disfrutar del tenor Luken Munguira y el pianista Aurelio Viribay el miércoles 18. Además, el Domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, tendrá lugar en la iglesia de San Pedro el concierto extraordinario de Semana Santa, con "L’Alcordanza camerata barroca".

En abril, más allá del "Cuarteto Quiroga", el día 8 será el turno del ensemble gijonés "4.70". En mayo, el día 6 será el concierto de ganadores del XXIII Concurso de Jóvenes Intérpretes del Conservatorio Profesional de Música y Danza, y el miércoles 20 tomarán el protagonismo Nadège Rochat al violonchelo y Noelia Rodiles al piano. Por último, la clausura llegará el viernes 5 de junio con "Falla encantado", un recital que tiene por objetivo conmemorar el 150.º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

La Filarmónica afronta esta nueva temporada con buenas sensaciones por haber alcanzado "la barrera" de los 300 socios. Además, tal y como señaló en la presentación la edil de Cultura, Montserrat López Moro, se llevará a cabo ese nuevo convenio que evitará que la entidad esté a expensas de las subvenciones que pudieran recibir cada año.