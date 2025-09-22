Venden por menos de 90.000 euros una casa independiente ideal para disfrutar del fin de semana en Gijón

Buscar casa supone para muchas personas un placer y un divertimento mientras bucean por distintos portales digitales para encontrar chollos por las diferentes opciones que se ofrecen. En cambio, para otros muchos, quizá no sea tan placentero por falta de tiempo. Para unos y otros, el portal "tucasa.com" facilita lo máximo posible el dar con el hogar de nuestros sueños en la zona que queremos. Es el caso de auténtico chollo inmobiliario en Gijón.

El portal inmobiliario tucasa.com anuncia la venta de una vivienda en un "espacio tranquilo", "pero muy bien comunicado", e ideal para disfrutar de un fin de semana en la capital marítima del Principado de Asturias. Se trata de una casa con dos dormitorios, baños, cocina y un amplio garaje.

Cuenta la vivienda con una superficie útil de 58 metros cuadrados de los cuales 29 metros son vivienda y otros 29 metros son garaje-trastero. Eso sí, reúne las condiciones para que el comprador pueda distribuir a su gusto cada espacio.

La casa está situada en la parroquia de Leorio, que destaca "por su serenidad, con paisajes naturales que invitan al descanso y la relajación, sin renunciar a la proximidad a los servicios y comodidades urbanos que la ciudad de Gijón ofrece". La conexión con el centro de la ciudad, además, "es rápida y sencilla, permitiendo disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Esta ubicación excepcional amplifica el valor de la propiedad".

Lugar tranquilo sin alejarse de la ciudad

La finca en la que se ubica la vivienda está totalmente cerrada, "brindando seguridad y privacidad, un aspecto esencial para disfrutar de una vida tranquila y sin preocupaciones". "Esta armonía entre la tranquilidad del entorno y la cercanía a la ciudad aumenta el atractivo de la propiedad", detallan en el anuncio de tucasa.com. "Es el lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad sin alejarse de la ciudad", rematan.

Esta vivienda en la parroquia de Leorio, que se anuncia amueblada y equipada, está a la venta por 88.000 euros