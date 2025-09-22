Vuelta a la carga: la campaña para que la Universidad Laboral sea patrimonio de la Unesco se relanza y busca una "alianza regional"

La campaña para que la Universidad Laboral sea declarada Patrimonio Mundial de la Unesco se reactiva, "despacio pero sin pausa", con nuevas movilizaciones y, sobre todo, con la intención de crear una suerte de "alianza regional" entre todos los concejos asturianos. La asociación de antiguos alumnos se encarga por ahora de iniciar unas gestiones que, no obstante, confían en que pronto puedan nutrirse de una colaboración institucional más firme. Ayer mismo, y por iniciativa de la promoción de Jesús Merino, expresidente de la asociación, hubo una primera concentración frente al Ayuntamiento, con el permiso de éste, como gesto simbólico de esta nueva era.

La ronda de reuniones, en realidad, comenzó ya en verano con una primera escapada hasta Cangas de Onís en la que un grupo de antiguos alumnos se citó en julio con la agrupación cultural de la zona. El pasado viernes hubo una segunda reunión con el tejido cultural de Arriondas y para el mes que viene hay otro encuentro ya agendado en Infiesto. La asociación busca con esto recabar apoyos por todas las agrupaciones culturales de Asturias para que, "cuando toque dar el salto" y la candidatura de la Laboral se presente formalmente, exista un apoyo mayoritario entre el tejido social asturiano. "Creemos que es un buen momento para empezar a dar a conocer el valor que tiene la Laboral", razona Merino. "Sabemos que hay que esperar mínimo un año para lanzar la candidatura, pero esa espera no tiene que hacerse en silencio", completa Manuel Nevares, actual presidente de la asociación, y que acudió ayer a la cita frente al Consistorio.

Concienciar a la gente

Parten los antiguos alumnos de una premisa que consideran relevante: la importancia de que la Laboral aspire a ser Patrimonio Mundial "todavía no ha calado" del todo dentro de Asturias. "Creemos que la gente aún no está concienciada de lo importante que es esto y que tenemos que despertar el interés de la sociedad gijonesa, pero también de la asturiana en general. Ese interés de la gente es esencial trabajarlo ya, antes de que los organismos competentes decidan enviar la candidatura, para poder defenderla", argumenta Merino, que entiende que gran parte de esa falta de concienciación se debe más bien al desconocimiento.

Merino defiende, por un lado, que un reconocimiento de la Unesco "daría a Asturias una proyección internacional", y señala, por otro, que el valor de la Laboral "no se debe solo al edificio y su importancia arquitectónico, sino al proyecto social extraordinario" que acogió en sus orígenes como institución educativa y que "se conserva en su esencia" con su concepto actual de universidad al uso.

Buscar difusión

Más allá de las reuniones de concejo en concejo, confían los antiguos alumnos en poder impulsar también "un gran programa de difusión", ya sea en la propia Laboral o en sedes como ateneos y casas de cultura, para "concienciar" y resumir la historia del edificio. Para entonces, señala Nevares, se confía en contar con el apoyo general de "tanto gente como instituciones" y que se abandere una campaña promocional desde el propio Principado. "Nosotros solo queremos ayudar, podemos hacer todo tipo de medidas de fusión", razona el presidente. En la cita de ayer, que aunque convocada con cierta premura y con mala previsión meteorológica se logró contar con alrededor de una treintena de antiguos alumnos y amigos, se desplegó una pancarta de color rojo con un logo conmemorativo.

El Principado ya dijo el pasado mayo que habrá que "esperar al momento oportuno" para formalizar la candidatura de la Laboral como Patrimonio Mundial de la Unesco. A inicios de año se logró el primer gran paso: la inclusión del enclave en la llamada "lista indicativa", que funciona como un primer inventario nacional de los bienes que pueden ser susceptibles de ser candidatos. El reconocimiento fue validado por el Ministerio de Cultura y sienta las bases de una campaña que, sin embargo, no puede abordarse con prisas. La Laboral comparte hueco en esa lista con más de una treintena de aspirantes a candidatos y cualquier nueva inclusión debe esperar al menos un año antes de dar el paso y concurrir al reconocimiento.

Y desde el Principado ya han señalado que la idea es no apresurar el trámite y trabajar primero en un expediente sólido para, después, aguardar al momento que resulte idóneo para que una comunidad en solitario, como sería el caso de Asturias, lograse el apoyo para ser la candidata nacional. Hay un claro ejemplo de éxito previo: el caso de la cultura de la sidra asturiana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial a finales del año pasado. Pero se entiende también que un reconocimiento tan reciente a un elemento regional complica que pueda repetirse en una segunda ocasión a corto plazo. Este tipo de candidaturas se trabajan a varios años vista, pero los integrantes del Consejo de Patrimonio Histórico Español ya han podido conocer el entorno de la Laboral la pasada primavera.