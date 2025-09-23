Más animales, expositores, profesionales y actividades: estas son todas las claves de Agropec, que llega el viernes a Gijón

Con más animales, razas, profesionales, expositores, maquinaria y actividades llegará a Gijón la 39.º edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el recinto ferial Luis Adaro, de 11.00 a 20.00 horas. "Es un salto cualitativo y cuantitativo en todas las áreas", aseguró este martes Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, sobre una cita gracias a la que la ciudad "será el epicentro a nivel nacional del mundo ganadero", resaltó Alonso. El certamen ofrecerá concursos, exhibiciones, talleres y presentaciones, entre otras propuestas, para "acercar la realidad rural a la ciudadanía", apuntó Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos. Además, el Principado promocionará la marca "Alimentos del Paraíso Natural".

Uno de los platos fuertes será el Concurso Nacional de Raza Frisona, impulsado por la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe) con la participación de más de 200 reses de 64 ganaderías de siete comunidades autónomas. Al margen de las 26 de Asturias, habrá de Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. También tendrán lugar, por ejemplo, el Concurso Nacional de Raza Parda Alpina, con 64 animales; el Concurso Morfológico de Oveya Xalda, con doce ganaderías y 120 animales; el Concurso Nacional de Ovejas de Raza Suffolk, con una treintena de animales; el Concurso Nacional de Asturcones; o la Feria Internacional de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura "Villa de Gijón" y distintos monográficos de razas que sumarán 1.600 animales. Asimismo, se desarrollará una muestra de razas autóctonas del Principado.

"La huerta siempre tiene un protagonismo especial", afirmó Álvaro Alonso. En ese sentido, habrá una exposición de la Huerta Asturiana, con un ámbito profesional y otro familiar. "Agropec es una ventana a la riqueza que atesora el mundo del campo", reivindicó Alonso, que destacó los talleres de apicultura, de sidra, de productos del mar o vinculados a la producción de miel que albergará la feria, cuya entrada costará 2,80 euros y será gratuita para menores de 12 años. Habrá, por otro lado, un desfile y exhibición de arrastre con bueyes o una exposición, a cargo de CajaGijón La Rural, sobre incendios, cambio climático y abandono del bosque. Agropec, que tendrá presencia de artesanía y alfarería, coincidirá en espacio con el Salón Internacional de Sidras de Gala, por lo que el sábado por la mañana, con la entrada a la feria se otorgará una invitación para degustar las sidras del mencionado evento.

En primera fila, por la izquierda, José Antonio Migoya, Cristina Villanueva, José Emilio García, Mónica Fernández, Abel Junquera, Begoña López y Arturo González. Detrás, por orden, José Ramón Tuero, Álvaro Alonso y José Ramón Fiaño, este martes en el salón de recepciones del Ayuntamiento. / Ángel González

"Cada año vamos aumentando la afluencia de animales", festejó José Emilio García, presidente de Cooperativa Asturiana de Control Lechero (Ascol) y vicepresidente de Conafe, sobre el Concurso Nacional de Raza Frisona. García remarcó que el certamen supone una oportunidad para visibilizar "el trabajo en las granjas" en "tiempos difíciles como los que pasamos actualmente, con la Ley de Bienestar Animal y tantos grupos que hay en contra del manejo y cuidado de los animales", aseveró. El concurso se dividirá en el juzgamiento de terneras y novillas y el de las vacas de leche. Conafe también organizará un Campeonato Nacional de Manejadores y, por otra parte, habrá una presentación de un informe de detección de la cetosis bovina.

Promoción de la marca "Alimentos del Paraíso Natural"

"Esperamos subir un escalón más en el 40.º aniversario de Agropec, el medio rural lo merece", sostuvo Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural. El Principado, que destina 75.000 euros a la cita, promoverá la marca "Alimentos del Paraíso Natural" con un mercado con 22 expositores y un espacio gastronómico. Se pondrán a la venta quesos, arándanos, setas, fabas o productos ecológicos. "Es un punto de encuentro en el que destaca la fusión de innovación tecnológica y los valores de la sostenibilidad y la producción local", proclamó López, que también reivindicó la promoción de "prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente". Sobre los concursos oficiales, Begoña López comentó que estos permitirán resaltar la "genética" de los animales, "que se ha ido trabajando año tras año y exhibe su músculo en esta feria".

"Agropec es un espacio donde confluyen la innovación, la tradición y la pasión por el campo", ponderó Abel Junquera, que asimismo destacó las posibilidades que brinda a productores, agricultores, ganaderos y empresas del sector para "intercambiar experiencias, mostrar sus avances y fortalecer sus redes de colaboración". El edil popular recalcó que la feria "nos une, enseña, inspira y nos recuerda que el mundo rural es parte esencial de nuestra identidad, economía y futuro".