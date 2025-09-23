Las asociaciones del Consejo de Mujeres de Gijón piden seguir junto a la Oficina de Igualdad: "Nos gustaría que no se separasen"
La Casa de Encuentro acoge una reunión presidida por Carmen Moriyón
N. M. R.
La Casa de Encuentro de las Mujeres, ubicada en el centro municipal de La Arena, acogió este martes una reunión del Consejo de Mujeres. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, fue la encargada de presidir esta cita, en la que también intervino la directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, María Goretti Avello.
Las componentes de las asociaciones que forman parte del Consejo de Mujeres recibieron información sobre los proyectos y trabajos que se están realizando desde la Oficina de Políticas de Igualdad. Las asistentes a la reunión hicieron una "muy buena valoración" de estas labores, las cuales "son muy importantes".
En esta reunión, que fue "tranquila" según las propias asistentes, también se habló sobre el plan del gobierno local de trasladar la Oficina de Igualdad de Gijón al Piñole. En ese sentido, las líderes vecinales y de las asociaciones repitieron que "no queremos que se dispersen las asociaciones del Consejo y la Oficina". "Nos gustaría que siguieran unidas", apuntaron.
