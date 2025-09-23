CaixaBank presenta en Gijón una nueva edición de las ayudas Dualiza para los centros de FP

CaixaBank, en colaboración con FPEmpresa, presentó este martes en el paraninfo de la Laboral la novena edición de la convocatoria de ayudas Dualiza, con las que buscan "impulsar la formación profesional".

En el acto se hizo hincapié en que estas ayudas, impulsadas en 2016, "ya han beneficiado a más de 50.000 alumnos". Para esta edición hay una dotación total de 460.000 euros para financiar proyectos que refuercen la conexión entre el sistema educativo y el mundo laboral. Las ayudas alcanzan los 10.000 euros en la categoría de proyectos locales y hasta 25.000 euros en la de proyectos en red.