Catas, excursiones, comidas, degustación pública... el Salón Internacional de Sidras de Gala arranca en Gijón con especialistas de Europa, Asia y América

Catas, excursiones por lagares, degustación pública y expertos de varios países de Europa, Asia y América. Estos son los ingredientes de l anueva edición del Salón Internacional de Sidras de Gala que arrancará en Gijón el próximo jueves, día 25, con el recinto ferial Luis Adaro como epicentro de una amplia programación que recorrerá distintos puntos de la ciudad. Esta cita se considera como un "motor turístico" local y regional.

El objetivo de esta cita internacional es "dar mayor visibilidad a la sidra y a la cultura asturiana entre el público extranjero", así como acercar al consumidor local a la producción internacional y las elaboraciones asturianas que van más allá de la sidra tradicional. También, para fortalecer lazos comerciales y de cooperación entre profesionales sidreros de distintos lugares del planeta.

El Salón Internacional de Sidras de Gala se desarrollará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro en Gijón, donde los asistentes podrán adentrarse con mayor profundidad en la sidra, gastronomía y cultura asturiana mediante iniciativas como la Ruta’l Quesu y la Sidre o visitas a llagares, sidrerías o pumaradas. Está "diseñada principalmente para especialistas del sector", pero se reservarán algunas plazas para el público que desee sumarse para poder dialogar con los protagonistas del congreso.