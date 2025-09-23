Catas, excursiones, comidas, degustación pública... el Salón Internacional de Sidras de Gala arranca en Gijón con especialistas de Europa, Asia y América
La cita comienza este jueves en distintos espacios de la ciudad
Catas, excursiones por lagares, degustación pública y expertos de varios países de Europa, Asia y América. Estos son los ingredientes de l anueva edición del Salón Internacional de Sidras de Gala que arrancará en Gijón el próximo jueves, día 25, con el recinto ferial Luis Adaro como epicentro de una amplia programación que recorrerá distintos puntos de la ciudad. Esta cita se considera como un "motor turístico" local y regional.
El objetivo de esta cita internacional es "dar mayor visibilidad a la sidra y a la cultura asturiana entre el público extranjero", así como acercar al consumidor local a la producción internacional y las elaboraciones asturianas que van más allá de la sidra tradicional. También, para fortalecer lazos comerciales y de cooperación entre profesionales sidreros de distintos lugares del planeta.
El Salón Internacional de Sidras de Gala se desarrollará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro en Gijón, donde los asistentes podrán adentrarse con mayor profundidad en la sidra, gastronomía y cultura asturiana mediante iniciativas como la Ruta’l Quesu y la Sidre o visitas a llagares, sidrerías o pumaradas. Está "diseñada principalmente para especialistas del sector", pero se reservarán algunas plazas para el público que desee sumarse para poder dialogar con los protagonistas del congreso.
Programa oficial del Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA)
JUEVES 25 SETIEMBRE
MAÑANA
- 10:30 h. Recepción de participantes.
- 11:00 h. Inauguración.
- Presentación del 15 SISGA a cargo de Marcos Abel Fernández Marqués, Presidente de la Fundación Asturies XXI.
- Cata Inaugural de sidra Stonewell (Irlanda), a cargo de Eamon Lucey.
- 13:30 h. Comida de trabajo en Sidrería Amandi, Villaviciosa.
- 14:00 h. Recepción y visita al llagar Cortina, con cata guiada de Sidra de Hielo a cargo de Tino Cortina.
TARDE
Museo de la Sidra de Asturies, Nava
16:30 h. Recepción oficial por parte de Juan Cañal (Alcalde de Nava) y Juan Stové (Director del Museo de la Sidra de Asturies).
17:00–18:30 h. Mesa redonda ‘Turismo vinculado a la sidra y la manzana’.
Turismo Xixón
Asnate Ziemele. Baltic Cider. Letonia
Mariana Santos -Cider Cities
Mª José Valente. Portugal
18:30 h. Degustación de vermuts / compuestes de sidra. Visita al Museo de la Sidra.
21:00 h. ‘De chigres per Nava’. Visita a sidrerías.
VIERNES 26 SETIEMBRE
MAÑANA
Restaurante Finca El Duque (Castiello, Xixón).
9:45 h. Apertura a cargo de Manuel G. Busto, presidente del Jurado Internacional del SISGA..
11:00 h. Cata, deliberaciones y puntuaciones de las sidras presentadas.
Cámara de Comercio. Xixón.
10:00 h. Asamblea anual de miembros de Cider Cities.
Programa Social Alternativo.
10:00 h. Visita guiada al Muséu del Pueblu d’Asturies.
12:40 h. Visita al Xardín Botánicu de Xixón.
14:30 h. Comida de trabayu. Restaurante Finca El Duque.
TARDE
Crivencar
18:00 h. Experiencia ‘Alimentos del Paraíso’. Degustación de productos asturianos con la marca de calidad ‘Alimentos del Paraíso’ maridados con con sidras asturianas.
19:30 h. Clase magistral de escanciado a cargo de Amauris ‘La Pauta’.
20:30 h. Cena / espicha Tierra Astur.
SÁBADO 27 SETIEMBRE
MAÑANA / TARDE
Salón Asturias. Palacio de Congresos Recinto Ferial Luis Adaro..
Exposición de manzana asturiana en colaboración con CSAM –Club Sierense de Amigos de la Manzana–.
12:00–15:00 h. Degustación abierta al público.
12:00–12:45 h. Sidra de hielo Valverán. -Asturies- /Alimentos del Paraíso
13:00–13:45 h. Fukiware Cidre -Japón- /Alimentos del Paraíso
14:00–14:45 h. Sidras Baldorba -Navarra- /Alimentos del Paraíso.
17:00–20:00 h. Degustación abierta al público
17:15-18:00 h. Abuls -Letonia- /Alimentos del Paraíso
18:15-19:00 h. Patagonia Astigarraga -Argentina- /Alimentos del Paraíso
19:15 -20:00 h. Ottercidre -Bélgica- /Alimentos del Paraíso
21:00 h. Salida Bus a Espicha de Hermandad. Llagar Castañón (Quintes, Villaviciosa).
DOMINGO 28 SETIEMBRE
MAÑANA
Restaurante Finca El Duque (Castiello, Xixón)
11:00–14:30 h. Brunch de Gala. Entrega de Premios SISGA’25.
Intervención del presidente de la Fundación Asturies XXI.
Entrega de Premios SISGA’25.
Reconocimientu a los embajadores del SISGA y nombramiento de nuevos embajadores.
Fin de SISGA’25 y despedida.
La organización ofrece a los participantes propuestas, información y contactos con diferentes productores de manzana, enólogos y elaboradores de sidra, sidrerías y empresas de maquinaria propia del llagar.
Específicamente se ofrece la posibilidad de participar en:
MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
MAÑANA
Visita Guiada a las pomaradas de Campoastur (manzana de sidra asturiana DOP). Gratuita. Desplazamientos a cargo de los interesados.
TARDE
CIFP Hostelería y Turismo de Xixón
17:00 h. – 20:30 h. Escuela de Sumillería. ‘Sidras de hielo y de fuego‘. Precio: 50 €
o 17:00 h. Elaboración de Sidra de Hielo. Alfonso Castañón (Enólogo Llagar Castañón).
o Prueba de sidra de hielo casera de CSAM
o 18:00 h. Cata de Sidras de Hielo. Juan Luis García (Profesor del CIFP Hostelería y Turismu de Xixón).
Prueba de dulces / ácidos
Orientaciones pa la degustación
Prueba de sidre de xelu de: Isscider / Riestra / Sagardiu / Kystin / Smorning
o 19:00 h. Coctelería de la Sidra de Hielo Benedicta Zurro (Profesora del CIFP Hostelería y Turismu de Xixón).
Métodos de elaboración
Degustación cócteles de sidre de xelu
Llagar JR
21:00 h. Visita, degustación, con taller de escanciado
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE
Visita a la Finca El Gallinal. Serín, Xixón.
Pomarada referencial inscrita en la Denominación de Origen Protegida que cuenta con 30 hectáreas de las cuales 23 estan plantadas con siete variedades de manzana de Denominación de Origen: Regona, De la Fuente, Verdialona, Durona de Tresali, Xuanina, Raxao y Madiedo. Serín, Xixón.
OTRAS VISITAS DE INTERÉS
Visita a las instalaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturies. San Xuan de Capistrano, Villaviciosa.
Visita a las instalaciones del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (), que cuenta con una reserva de genoma de más de 2.000 variedades de manzana asturiana. Villaviciosa.
‘Un viaje al mundo de Guillermina a través del queso de Cabrales, la sidra, el paisaje y la cultura’. Asiegu, Cabrales.
Visitas a Llagares.- Son muchos los llagares asturianos que ofrecen visitas a sus instalaciones, de quienes podemos aportar información, y otros muchos que sin ofrecer estas visitas seguro que estarán encantados de recibir a los llagareros asistentes al SISGA.
Rutas sidreras.- Indispensable, una pequeña ruta de sidrería en sidrería y de culín en culín… pensamos en 3 propuestas:
Xixón.- Barriu Cimavilla / Barriu la sidra
Uviéu.- Bulevar Gascona
Plaza Requexu
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio en el que estudió: 'Todavía hay una niña herida dentro de mí
- Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta
- Esta céntrica calle de Gijón renovará toda su acera por una opción 'más limpia' tras años de quejas vecinales y suciedad
- Gijón rinde homenaje a las trabajadores de Ike, 'un ejemplo de lucha obrera
- Venden por menos de 90.000 euros una casa independiente ideal para disfrutar del fin de semana en Gijón
- La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios