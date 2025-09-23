Cazorla presenta su libro "Tetuán y Larache 1936"

El Abogado del Estado y presidente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Luis María Cazorla Prieto (Larache, Marruecos, 1950), fue el protagonista ayer en la sede de Cimavilla del Colegio de la Abogacía de Gijón, donde presentó su libro "Tetuán y Larache 1936" acompañado por el expresidente del Principado de Asturias, Pedro de Silva, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Como afitriona de la abogacía estuvo la vicedecana, Irene Menéndez Rancaño (en la imagen de la derecha). Luis María Cazorla impartirá la lección inaugural del nuevo curso de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.