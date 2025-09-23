Podemos critica el "negacionismo tributario" de congelar impuestos

En contra de lo que considera un "negacionismo tributario", Olaya Suárez, edil de Podemos, votará en contra de las ordenanzas fiscales y su congelación general de impuestos. Como los grupos municipales solo pueden alegar a los apartados que el gobierno plantea modificar, la formación morada se ve limitada –no puede registrar implantar un IBI diferenciado, por ejemplo–, pero sí presentará enmiendas para eliminar cuestiones como que el Botánico pueda cederse como espacio de filmación de eventos con fines comerciales. "El Botánico no es un recinto ferial", sostiene la edil.

Suárez considera "irresponsable" no actualizar los impuestos. "Los costes de los servicios públicos no dejan de crecer, pero el gobierno trata de negar lo evidente", reprocha la edil, que ponía ayer como ejemplo las declaraciones de la alcaldesa Carmen Moriyón en su entrevista a LA NUEVA ESPAÑA este domingo y en las que reafirmaba el interés del gobierno en la cesión de los terrenos portuarios en Jove con usos deportivos pero rechazaba la idea de comprar el resto del espacio. "La vivienda pública que se podría desarrollar en esos terrenos no es importante para el gobierno", lamenta la de Podemos. Su formación, además de retirar la posibilidad de ceder el Botánico con fines comerciales, pide también eliminar las tasas de la Copa de la Reina –"si el gobierno puede gastar 1,6 millones en un torneo de pádel no puede ser que no ponga un duro para esto", dijo ayer Suárez– e incrementar los pagos de los grandes consumidores de agua en las tasas de la EMA.