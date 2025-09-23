Críticas de los equipos gijoneses Llano 2000 y el Arenal por la falta de mantenimiento en el campo

El aguacero que cayó ayer sobre Gijón obligó a suspender entrenamientos al Llano 2000 y al Club Deportivo Arenal, debido a que se inundó parte de ambos campos, por el mal estado en el que se encuentra el césped de ambos, que ya ha sobrepasado su vida útil. Marcelino Álvarez, presidente del Llano 2000 señaló ayer que "tenemos un problema, que el Ayuntamiento quedó en cambiar los campos, nos habían puesto la fecha del 1 de agosto para empezar las obras y por lo visto ahora está parado todo en Intervención y no sabemos cuándo van a seguir las obras o no. Hoy llovió y hubo que suspender todos los entrenamientos, es más una piscina que un campo de fútbol, el balón no botaba en ningún lado".

El directivo de Llano 2000 agrega que "viene el invierno encima y van a pasar muchos días esto mismo. Si para de llover, a lo mejor en media hora se puede recuperar una parte, pero si sigue lloviendo no recupera y si anuncian agua para mañana, vamos a estar igual". Marcelino Álvarez explica que envió ayer fotos del estado del campo al edil de deportes, Jorge Pañeda "y me contestó que ellos lo tenían todo preparado en julio para empezar en agosto, pero que Intervención frenó el tema y que para ellos sí es una prioridad cambiar el césped a nuestro campo y al del Arenal, pero no nos ponen fecha", urgiendo a que se aceleren los trámites.

Víctor Holguera, presidente del Arenal señaló que ayer "con la lluvia tuvimos medio campo inundado y además con el problema de que arrolla toda la goma a los sumideros, y hay una obra que el Ayuntamiento no reparó y está inundando de caucho al Jardín Botánico y para evitarlo se están sacando carretillas de goma de allí". Ambos clubes ya habían anunciado que si no se soluciona pronto el problema pueden iniciar protestas contra el Ayuntamiento.