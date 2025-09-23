Un día sin tráfico en la calle Los Moros de Gijón: "Es una buena iniciativa"

"Parece que estamos en la calle Corrida". Estas eran las palabras que más repetían ayer los vecinos que pasearon por la calle Los Moros, así como los comerciantes que a diario trabajan en uno de los negocios que llena de actividad esta céntrica vía comercial de la ciudad. La frase estaba bien tirada, ya que desde las nueve de la mañana y las diez de la noche, el tráfico estuvo cortado en un tramo de Los Moros con motivo del Día Europeo sin Coches. "De esta forma se puede caminar genial por aquí. Es una buena iniciativa para concienciar a la ciudadanía", señaló Fernando Liñero.

Javier Nava, a las puertas de su negocio. / Ángel González

Este gijonés residente en el barrio de La Arena acudió a las inmediaciones de Los Moros para una cita en el dentista. Al llegar a esta calle, se encontró con una sorpresa. En la confluencia con la calle Jovellanos estaba colocada la señal de prohibido al tráfico desde ese punto y hasta la plaza del Seis de Agosto. "Como siempre suelo venir al centro andando o en bicicleta, no he notado mucha diferencia. No obstante, es algo simbólico y no habrá afectado mucho a los conductores", desarrolló Liñero.

Por la izquierda, Natalia Cuervo y Teté Tuya, junto a su tienda. / Ángel González

Quienes tampoco se esperaban poder caminar por el centro de la calle Los Moros con total tranquilidad gracias a la ausencia de vehículos eran Alejandro Fernández y Cristina Rodríguez. "Estábamos preguntándonos que por qué pasaba esto. Llegamos a creer que habría alguna manifestación", comentaron, antes de poner el foco en que "queda muy bonita la calle sin tráfico". "En el centro de las ciudades siempre se pasea mejor sin tráfico, libres de emisiones y con mucha gente en las cafeterías y las tiendas", aseveró esta pareja.

Alejandro Fernández, en Los Moros. / Ángel González

"Para concienciar a la ciudadanía"

La lluvia que cayó a lo largo de la jornada hizo que hubiera una cifra menor de transeúntes. Precisamente, en esa sensación hicieron hincapié Natalia Cuervo y Teté Tuya, gerentes de la tienda La casita, ubicada en plena calle Los Moros. "Al ser festivo en Oviedo, el año pasado vino mucha gente y vendimos mogollón, pero esta vez el tiempo no nos acompañó. Seguro que si hubiera hecho bueno, la calle habría estado llena", puntualizaron.

Respecto al impacto de esta medida enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad, ambas coincidieron a la hora de resaltar que "todo lo que sea concienciar a la sociedad sobre la importancia de no contaminar nos parece muy bien". Eso sí, estas comerciantes subrayaron que "a nosotras nos viene bien que pasen coches, ya que muchos ven nuestra tienda por primera vez cuando pasan de esa forma".

Por su parte, el gerente de la tienda Casa Mariano, Javier Nava, expresó que "está bien que hagan actuaciones como estas", además de recalcar que "deberían intentar que hubiera más opciones de aparcamiento en un kilómetro a la redonda, ya que así seguro que más personas vendrían andando hasta aquí". Como curiosidad, Nava apreció que la mayoría de los paseantes caminaban por la acera a pesar de no haber vehículos que impidieran aprovechar el espacio central. "Está claro que ya tenemos esa costumbre", bromeó Nava, otro de los que entiende que el escenario perfecto es que continúen conviviendo peatones y vehículos. "Esta es una calle que suele ser tranquila", culminó Irene Barranco, una trabajadora de la tienda Soho Sweet, en la que también se sorprendieron al abrir las puertas de esta novedad puntual. La normalidad ya está de vuelta en el tráfico de Los Moros.