El edil Guzmán Pendás visita el centro terapéutico "La Santina"
El concejal destaca "la profesionalidad" de los terapeutas y coordinadores de la comunidad
N. M. R.
El concejal de Servicios Sociales y Vivienda, el popular Guzmán Pendás, visitó ayer las instalaciones de la comunidad terapéutica "La Santina", dependiente de Cáritas.
Tras el encuentro con los profesionales de "La Santina", Pendás destacó la calidad de las instalaciones, así como "la profesionalidad" de sus terapeutas y coordinadores.
Además, subrayó que desde "La Santina" le trasladaron el "éxito" alcanzado con el programa de dos años que llevan a cabo con personas con dependencia alcohólica. "Están haciendo un trabajo excelente para que puedan superar esa dependencia y recuperar su dignidad y su proyecto de vida", expresó Pendás, quien se mostró "orgulloso" de este proyecto en el que existe un convenio anual de 65.000 euros entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y Cáritas.
