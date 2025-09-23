Fallece Emilio Garciablanco, histórico responsable de discotecas míticas en Gijón y socio número 1 del Grupo Covadonga: "Representaba como nadie nuestro espíritu"

Tristeza en el Real Grupo de Cultura Covadonga y en Gijón. El histórico hostelero Emilio Garciablanco del Val, quien hasta hoy era el socio número 1 de la entidad sociodeportiva, ha fallecido este martes a los 97 años de edad. "Era sencillo, generoso, cariñoso y leal", resaltan algunas de las personas que formaban parte de su entorno.

Junto a su hermano Mario, quien falleció hace más de dos décadas, Emilio Garciablanco completó una extensa carrera como hostelero y responsables de distintos negocios que forman parte de la historia de la ciudad, como el Oasis y el Parque del Piles, así como el restaurante La Boroña y la discoteca Rocamar. Ellos consiguieron aportar mucha actividad de diferentes generaciones de gijoneses que hoy lloran el fallecimiento de Garciablanco.

Un referente del piragüismo en el Grupo

Otra de las grandes características de Emilio es haber sido un amante del deporte que siempre caminó de la mano del Real Grupo de Cultura Covadonga, donde hoy le despiden con "hondo dolor". Emilio Garciablanco formalizó su alta en la entidad que preside Joaquín Miranda el 1 de agosto de 1948. Desde entonces, este vecino se convirtió en parte inseparable del día a día del club, siendo testigo y protagonista en su evolución durante más de siete décadas. "Es un ejemplo de compromiso, fidelidad y amor por esta casa", destacan desde el Grupo, la institución en la que se convirtió en todo un "referente del piragüismo", tal y como recuerda su compañero y amigo Lisardo Argüelles, presidente de la Asociación de Veteranos del Grupo.

Además, Joaquín Miranda pone el foco en que "Emilio representaba como nadie ese espíritu de los primeros años del Grupo: la sencillez, la generosidad y la fuerza de quienes creyeron en un proyecto común para hacerlo grande". "Con su presencia constante, su cariño y su lealtad, nos recordó siempre que el verdadero valor del Grupo está en las personas que lo forman. Él ha sido uno de los grandes promotores y defensores del que es nuestro mayor orgullo, nuestro espíritu grupista", desarrolla.

Más allá de llorar su pérdida, desde la junta directiva del Grupo también remarcan que quieren "celebrar su vida y el legado imborrable que deja, no solo para el Grupo, también para la historia del piragüismo y para su querida ciudad de Gijón". "Su memoria permanecerá siempre viva en el Grupo Covadonga", asegura Miranda.