Gijón corre contra el cáncer este domingo: "El objetivo es llegar a los 3.000 inscritos"

La marea verde tiene nueva cita en Gijón. La quinta carrera contra el cáncer en la ciudad partirá de los Jardines del Náutico este domingo a las 11.00 horas. Allí, desde las nueve y media de la mañana, habrá una serie de actividades para dar comienzo a una jornada con la que la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón busca dar visibilidad a los servicios que ofrece de manera gratuita. Precisamente, la recaudación de esta carrera irá destinada a esas posibilidades que impulsa esta entidad, así como para la investigación oncológica. "El objetivo que nos marcamos este año es llegar a los 3.000 corazones verdes", resaltó esta mañana en la presentación de la carrera la presidenta de la entidad a nivel local, Teresa Sánchez.

La presentación de la quinta carrera contra el cáncer en Gijón, que tuvo lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Gijón.

La carrera, que lleva por lema "Gijón en marcha contra el cáncer", será de carácter no competitivo, apta para todos los públicos y recorrerá 4,5 kilómetros. La meta estará en El Molinón. "Quien quiera participar puede hacerlo corriendo, caminando, con su familia, su grupo de amigos, sus mascotas... Al final, lo importante es colaborar", expresó Sánchez. El precio de la inscripción es de ocho euros e incluye una camiseta conmemorativa.

Las inscripciones, abiertas de forma online y presencial hasta el domingo

Aquellos que todavía no se hayan inscrito pueden hacerlo de forma online a través de la página web enmarcha.contraelcancer.es, y de forma online a lo largo de este martes en la sede de la asociación, ubicada en el número 50 Magnus Blikstad. Del miércoles al domingo, el punto para completar de manera presencial la inscripción o adquirir el dorsal 0 -para quienes no puedan acudir a la carrera- será la sección de deportes del Corte Inglés de Gijón. Además, el propio domingo, será posible inscribirse en los Jardines del Náutico a partir de las 9.30 horas.

Desde ese momento, en el Náutico habrá música, bailes y ejercicios físicos. Como novedad, antes de que dé comienzo la carrera, habrá una actuación de gaitas. También habrá un sorteo de regalos. Por último, tras la marcha, será el turno de una exhibición de zumba con el Club Natación Santa Olaya en el Náutico.

"Son muchos los que necesitan nuestra ayuda"

Sánchez hizo hincapié en la importancia de alcanzar los 3.000 "corazones verdes". "Tenemos que conseguirlo. Son muchos los que necesitan nuestra ayuda y es gratificante poder ayudar a los demás. Esa es una de las cosas más bonitas que podemos hacer en la vida", desarrolló.

En la presentación de la marcha también intervino el edil de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios. "Estamos encantados de poder poner nuestro granito de arena para que salgan adelante este tipo de eventos", aseguró.