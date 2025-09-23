Aplazar la obra en la calle Munuza de Gijón hasta dar con una solución "segura": así es el plan del gobierno local

“Este gobierno nunca va a tomar una decisión cuando no está plenamente seguro de si es la solución que de verdad consigue aunar todas las sensibilidades”. Lo dijo esta mañana el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, respecto a la decisión del equipo municipal de aplazar la reforma del entorno de la calle Munuza tras considerar que la prueba realizada en el tramo, y que apostaba por reducir a un carril de tráfico la calle, no había aportado resultados “concluyentes”. La decisión, publicada hoy por LA NUEVA ESPAÑA, implica un aplazamiento por no una renuncia, según incidió de nuevo esta mañana el portavoz del gobierno. “Somos conscientes de que la calle Munuza merece una intervención”, aseguró.

La propuesta de remodelación del entorno de Munuza la adelantó LA NUEVA ESPAÑA en mayo y se probó sobre el terreno durante un par de semanas la pasada primavera. La idea era que Munuza se quedase con un único carril de tráfico, para poder ampliar las aceras, y que se aplicase el mismo cambio a Domínguez Gil. Se prohibía el giro desde Munuza hasta Los Moros –obligando a los conductores a seguir hasta la glorieta del Carmen–, se habilitaba el doble sentido en Cabrales a la altura del Náutico y se invertía el sentido de Emilio Villa, que recibía a los vehículos que llegasen de Cabrales. También se limitaba a un carril la calle San Bernardo entre Jovellanos y Munuza. Tras esa prueba, sin embargo, el gobierno local estima que "los informes nos arrojan que hay que seguir estudiando cómo mejorar esa zona de forma que se puedan conjugar todas las sensibilidades". La actuación se queda, por lo tanto, a la espera de nuevos estudios, con la previsión por ahora de que no sea necesario incluir una partida de obra en los próximos presupuestos.

La congelación de impuestos

Por otro lado, también defendió el forista el proyecto de ordenanzas fiscales que propone el gobierno, una hoja de ruta en la que se apuesta por una congelación general de impuestos y que ha generado críticas entre los grupos de izquierda de la oposición, que finalizando hoy el plazo de presentación de enmiendas reprochan que no se actualicen los tributos porque, dicen, mermará la capacidad inversora del Consistorio al limitar la capacidad de ingresos.

“Esto dice mucho de la diferencia a la hora de gestionar entre los partidos que conformamos el gobierno y los que están en la oposición. Siempre hemos dicho que no íbamos a subir los impuestos ni las tasas salvo que fuese imprescindible, y no lo es. Si pudiésemos, incluso los bajaríamos, pero es muy complicado. Pero sí nos vemos capaces de mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos sin exigir más al bolsillo de los gijoneses”, aseguró el forista.

Cesión de espacios en el Botánico

Martínez Salvador se reafirmó en la intención del gobierno de modificar los criterios de cesión de espacios en el Botánico para que éste pueda emplearse como espacio de filmación con fines comerciales y celebración de eventos. "No escondemos que el modelo de gestión del Jardín Botánico de este gobierno es diferente al que se tenía en el anterior mandato. Sin poner en cuestión la actividad regular del Jardín, también puede ser utilizado como espacio para organizar eventos. Eso permite que el espacio sea conocido por gente que a lo mejor no es público habitual del mismo y genera ingresos al Ayuntamiento”, razonó el portavoz, que recordó que el Botánico batió este verano su récord de asistentes y aseguró que en lo que va de año el volumen de visitas es cercano al que se registró en 2019, que sigue siendo por ahora el mejor año del Botánico en cuanto a visitas.

Más luces de Navidad

El gobierno local, por lo demás, aprobó hoy en Junta de Gobierno el inicio del procedimiento para modificar el contrato de la instalación de luces navideñas, un cambio ya adelantado por LA NUEVA ESPAÑA y que incrementa en un 20 por ciento el importe del contrato inicial para ampliar la decoración navideñas en más calles. Señaló el portavoz que esa ampliación sigue en desarrollo y que se precisarán los espacios más adelante.