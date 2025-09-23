El gobierno de Gijón se vuelca con la Laboral como Patrimonio: «Sería merecido»

La maquinaria para promover la candidatura de la Universidad Laboral a Patrimonio Mundial de la Unesco está en marcha merced a la labor de la Asociación de Antiguos Alumnos, que ha arrancado las gestiones con la confianza de contar con un apoyo institucional más firme, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Lo hay desde el gobierno local, que avala este nuevo impulso para que la Laboral obtenga el mencionado reconocimiento. «Supondría un punto de inflexión para Gijón y para toda Asturias y sería merecido», aseguró ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo. Para Ángela Pumariega, Vicealcaldesa, edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación y portavoz del PP de Gijón, la distinción representaría «una ventana de oportunidad» para la ciudad y la región.

«La iniciativa y el esfuerzo de los antiguos alumnos es encomiable y un ejemplo», reivindicó Jesús Martínez Salvador tras la concentración que tuvo lugar el domingo, frente a la Casa Consistorial y con el permiso municipal, como simbólico gesto de este nuevo empujón a la candidatura. Para el forista, el reconocimiento de la Universidad Laboral como Patrimonio Mundial de la Unesco «sería merecido para la que es, sin lugar a dudas, una de las grandes joyas arquitectónicas del Principado». «Es un espacio extremadamente singular tanto en su exterior como en su interior», ensalzó Martínez Salvador, que remarcó que el proyecto «cuenta, como no puede ser de otra manera, con el firme apoyo del Ayuntamiento».

«En el Partido Popular de Gijón siempre lo hemos tenido claro: la Universidad Laboral merece ser Patrimonio Mundial de la Unesco», subrayó Ángela Pumariega, portavoz del PP de Gijón, que recordó que, en febrero de 2020, «presentamos la primera proposición en el Pleno para poner en marcha este proceso». A ese respecto, Pumariega aseveró que «en aquel momento, PSOE, IU y Podemos votaron en contra». «La entonces alcaldesa, Ana González, incluso intentó boicotear esta iniciativa, pero la presión social fue determinante y obligó al PSOE a rectificar y a sumarse a un camino que ellos mismos habían rechazado», ahondó la popular, que apuntó que, «gracias a esa insistencia, hoy la Universidad Laboral forma parte de la Lista Indicativa del Ministerio de Cultura, paso imprescindible antes de poder optar a la declaración como Patrimonio Mundial». También incidió Ángela Pumariega en las mejoras de conservación realizadas en los últimos tiempos en las instalaciones de la Laboral, como «la rehabilitación de la cúpula, la recuperación de la Cruz de la Victoria o las obras en las cocinas históricas y la lavandería».

«Hacer justicia»

«Ahora, la Asociación de Antiguos Alumnos vuelve a movilizarse, sumando apoyos en toda Asturias para reforzar esta candidatura; y, como no puede ser de otra forma, cuentan con el respaldo firme del Partido Popular», sostuvo Ángela Pumariega, que proclamó que «lograr esta distinción no es solo hacer justicia al valor histórico, arquitectónico y cultural del edificio más emblemático de Gijón, sino también abrir una ventana de oportunidad para la ciudad y para Asturias». En ese sentido, destacó que el reconocimiento brindaría la ocasión de «atraer turismo de calidad, generar empleo, dinamizar la economía local y dar visibilidad internacional a nuestro patrimonio». «Lo que está en juego es mucho más que un título: es el orgullo de Gijón y el futuro de nuestra ciudad», resaltó la popular, que señaló que el PP «estará siempre defendiendo a Gijón por encima de intereses partidistas».

Las primeras reuniones

La ronda de reuniones, más allá del acto del domingo, comenzó en verano con una escapada hasta Cangas de Onís en la que un grupo de antiguos alumnos se citó con la agrupación cultural de la zona. También el pasado viernes hubo una reunión con el tejido cultural de Arriondas y el mes que viene hay otro encuentro agendado en Infiesto. El propósito, recabar apoyos hasta llegar a la coyuntura de presentar oficialmente la candidatura.

El Principado ya dijo hace unos meses que tocará esperar «al momento oportuno» de cara a formalizar la candidatura. A inicios de año, no obstante, se dio un primer paso relevante, con la inclusión de la Laboral en la denominada «lista indicativa», que opera como un primer inventario nacional de los bienes que pueden ser susceptibles de ser candidatos. Desde el gobierno regional la idea es no apresurar los trámites y trabajar primero en un sólido expediente para, después, aguardar al momento adecuado para que Asturias, una comunidad en solitario, consiga el apoyo para ser la candidata nacional.