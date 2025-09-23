La gran exposición que Unicaja llevará al Palacio de Revillagigedo: "Gijón ha recuperado un lugar preferente en el circuito cultural nacional"

Unicaja está ultimando los preparativos para traer a Gijón una exposición que se nutra de los fondos privados de su colección de arte. La muestra ocupará el espacio del céntrico Palacio de Revillagigedo, propiedad de la Fundación Cajastur, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, y sale adelante después de que el Ayuntamiento haya aceptado acortar un par de semanas su muestra "Epicentro Fotografía", expuesta en el palacete desde marzo, y que finalmente cerrará sus puertas a finales de mes y no en octubre, que era lo previsto inicialmente. La propuesta de Unicaja llevará por título "Pintura Contemporánea (1856-2000)", se inaugurará el próximo 16 de octubre y será gratuita. "Es evidente que la ciudad ha recuperado un lugar preferente en el circuito cultural nacional", aplaudía ayer Montserrat López Moro, edil de Cultura.

Fuentes de Unicaja confirmaban ayer a LA NUEVA ESPAÑA que trabajan en "una exposición de pintura contemporánea con obras de la Colección Unicaja, fechadas entre la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX". Explicaban que se están "ultimando" los preparativos para ello. Poco después, el Ayuntamiento emitía una nota de prensa donde señalaba que la iniciativa surgía "fruto de una negociación desarrollada en los últimos meses" y puntualizaban las fechas: se inaugurará el día 16 de octubre y estará disponible hasta el 22 de diciembre. La comisaria de la muestra, según ha podido saber este periódico, es Gretel Piquer, conservadora del Museo Evaristo Valle de Gijón y doctora en Historia del Arte.

La gijonesa Gretel Piquer, comisaria de la exposición

Surge así el ligero cambio de fechas de la exposición municipal "Epicentro", que finalmente cerrará sus puertas este día 28 de septiembre y no el día 12 de octubre. Esta exposición municipal se había inaugurado en marzo y ha registrado muy buenos datos de asistencia, según los varios balances que ha hecho el Ayuntamiento en los últimos meses.

Cartel promocional de la muestra. Imagen anónima de barcos en el puerto deportivo de 1885. / "Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía 1858-1992"

El cambio de fechas, sin embargo, había generado alguna queja, y ayer mismo el grupo municipal socialista reprochaba el "cierre anticipado" de "Epicentro Fotografía", apuntando incluso a que el cambio de fechas podría tratarse de "una decisión unilateral de la propiedad" del inmueble, una afirmación que las partes implicadas negaron.

"Las grandes colecciones quieren venir a exponerse a Gijón", afirmó la concejala forista de Cultura, que defendía ayer la iniciativa de Unicaja de impulsar una muestra con sus fondos artísticos como "una buena noticia" para la ciudad. El Ayuntamiento aclaró también que sigue "en vigor" la relación contractual con la Fundación Cajastur" por el cual el Consistorio "dispone de orden preferencial a la hora de organizar exposiciones en el Palacio de Revillagigedo". Defiende entonces el gobierno local que fue el Ayuntamiento quien "ha decidido adelantar unos días el cierre de la exposición ‘Epicentro Fotografía’" y que lo ha hecho "dada la oportunidad que representa la muestra propuesta por Unicaja".

Una "oportunidad"

"‘Epicentro Fotografía’ ha sido un éxito que ha registrado más de 50.000 visitantes y que encara su último mes abierta al público. Sería ridículo dejar pasar la oportunidad de que Gijón albergue obras como las de Unicaja por negarnos a adelantar su cierre unos días", considera López Moro, quien destaca "la buena relación" entre el Consistorio y la Fundación Cajastur. "Este tipo de oportunidades surgen porque ambas instituciones estamos comprometidas con la ciudad y la cultura", insistió ayer la edil, que reprochó de manera velada las declaraciones iniciales del grupo socialista: "Hablar de decisiones unilaterales es desconocer por completo el contrato entre ambas. La Fundación es uno de los grandes aliados en la ‘vía gijonesa’ y lo va a seguir siendo".

Para facilitar esta nueva exposición de Unicaja, el Ayuntamiento debe modificar también las fechas previstas de su siguiente muestra en el Revillagigedo, que versará sobre la dieta mediterránea con la colaboración del Museo Nacional de Arqueología, y que se programará previsiblemente con el inicio del nuevo año. El cambio en este caso tampoco es relevante, porque la inauguración no estaba prevista para antes del mes de diciembre. La idea es que esta otra colección se mantenga abierta hasta primavera y que sea después cuando pueda ver la luz la exposición monográfica que se está preparando sobre Nicanor Piñole –paso previo al traslado del museo del pintor gijonés hasta el complejo de Tabacalera–, por lo que el Revillagigedo tiene garantizada una programación continuada durante todo el año que viene.