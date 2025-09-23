Investigan una presunta violación a una joven en Gijón: "A esa hora no había nadie por la calle"

Una joven denunció el pasado fin de semana una presunta agresión sexual de la que fue víctima en la calle Puerta de la Espina, en el barrio gijonés del Polígono de Pumarín. Los hechos ocurrieron sobre las 00.00 horas del sábado. Según testigos, a esa hora se concentró un gran despliegue policial ante el número 5 de esa calle.

Según pudieron saber posteriormente, el motivo era una presunta violación que había sufrido una joven en su portal. "A esa hora no había nadie por la calle", señaló a este periódico uno de los vecinos de la zona, con reserva ante la gravedad de lo sucedido.

Según apuntan, fue un hombre el que se le acercó a la chica una vez estaba en la puerta del número 5, allí la asaltó, agrediéndola sexualmente. Pocos minutos después se personó la Policía Nacional así como una ambulancia para atender a la víctima.

"Ha causado revuelo en la zona", añadía otra persona del barrio. Por el momento, no ha trascendido si el supuesto agresor ha sido detenido por la Policía Nacional o se encuentra en libertad.

Este nuevo caso de agesión sexual se suma al que ocurrió hace pocos meses en el entorno de Poniente, en el que un chica de origen francés denunció una violación de madrugada durante la Semana Grande.