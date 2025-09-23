IU rechaza que la EMA cobre a los vecinos por los nuevos contadores

El grupo municipal de IU ha presentado hoy seis enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno local de Gijón, entre ellas dos dirigidas a que paguen más quienes más agua consumen y a eliminar la tarifa que va a imponer el gobierno local para los nuevos contadores electrónicos de la EMA, igual para todos y con la que "el nuevo contador estaría pagado en cuatro años y seguiríamos pagándolo", señaló el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana.

El dirigente de la formación de izquierdas agrega que "llevamos años pagando por la renovación de contenedores y no estamos dispuestos a pagar los gijoneses por lo que ya hemos pagado", añadiendo que el gobierno local prefiere imponer esa tarifa en lugar de modificar el reglamento de la EMA que permitiría evitarla.

En vez de esa tasa fija por los nuevos contadores electrónicos, "lo que tiene sentido es pagar en función del agua que consumes", añade el líder de IU. De ahí que planteen otra propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para en lugar de congelar la tasa por consumo de agua que plantea el gobierno de Foro yPP, subirla en base a criterios de sostenibilidad, esto es, premiando el ahorro de agua. Su propuesta en este sentido es subir el primer tramo de la tarifa conforme al IPC, el segundo tramo una vez y media el IPC y el tercero el doble del IPC.

IU presenta otras cuatro enmiendas, dos relacionadas con el Jardín Botánico eliminando la posibilidad de que los museos de la Quintana de Rionda se puedan prestar para la realización de actividades y condiciona que cualquier actividad que se solicite realizar en el Jardín Botánico esté circunscrita a las actividades u objetivos del Jardín (conservación, investigación y divulgación del patrimonio vegetal y natural, ya que "el Jardín Botánico no se puede convertir en un recinto ferial" y también plantean que se elabore un reglamento de cesión de espacios para el Jardín Botánico.

Otras dos enmiendas son a los precios públicos del Patronato Deportivo Municipal: eliminar las entradas vinculadas a la Copa de la Reina de Hockey sobre Patines permitiendo que sea el club organizador quien cobre las entradas para fomentar el deporte base, y que actualizar al IPC las entradas y abonos individuales del Hípico y duplicar las tasas de los palcos propuestas por el gobierno local, porque el Hípico no cubre por entradas ni el 30% del coste de la actividad, lo que incumple la Ley de Haciendas locales.

Suárez Llana resaltó el escaso margen de maniobra que tiene la oposición para enmendar las ordenanzas fiscales, puesto que sólo caben enmiendas a los cambios propuestos en las mismas por el gobierno local y no a los puntos de las ordenanzas fiscales que el ejecutivo local no se plantea modificar.

Por ello, IU pide al gobierno local de Foro Asturias y PP que retire su proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 y abra una negociación con la oposición, para poder incluir reformas de mayor calado.

El IBI de las viviendas vacías

¿Cuáles son las que plantearía IU en ese caso? Entre otras dos relativas a la vivienda, como "subir los impuestos a quien especula con la vivienda mediante una subida del IBI a la vivienda vacía, de manera gradual en función del número de viviendas que tenga cada tenedor, y aumentar la tasa a la vivienda de uso turístico al máximo permitido por la normativa", señala el portavoz de IU.

Otras de sus propuestas son aumentar las tasas vinculadas a las grandes actividades económicas, "en concreto a los bancos y a los cajeros automáticos que utiliza la vía pública, a las tasas vinculadas a las telecomunicaciones, a las vinculadas a actividades económicas que tienen inmuebles que superan el valor catastral de un millón de euros y que no tienen uso residencial –fundamentalmente las grandes superficies– y la tasa a los seguros de incendios privados, a los cuales el servicio de bomberos presta auxilio y después les pasa la factura".

También plantea establecer criterios de sostenibilidad medioambiental en las tasas de agua y de residuos: bajarlas a quienes menos agua consumen y menos residuos generan y subirlas a quienes más residuos genera y más agua consume.

Bonificaciones

Y, en general, una subida generalizada de tasas y precios públicos conforme al IPC, pero también un aumento de las bonificaciones a aquellas familias que están en una situación de mayor precariedad económica.

La idea general de IU es "que pague más quien más tiene", recalcó Javier Suárez Llana, quien cuestionó con dureza la política económica y fiscal del gobierno de centroderecha gijonés: "el proyecto de ordenanzas fiscales que presentan Foro y PP está directamente relacionado con el saqueo que están haciendo de los remanentes y las reservas de organismos autónomos y empresas municipales", "vaciar la hucha junto a la otra, congelar ingresos y, por lo tanto, mermar la capacidad de financiación del Ayuntamiento es la vía más rápida para deteriorar servicios públicos, por un lado, y para privatizar empresas municipales, por otro".

A este último respecto, Suárez Llana considera que "Foro y PP prefieren a Alsa, a FCC y a Aqualia que a Emtusa, a la EMA o a Emulsa. Hay un plan para privatizar las empresas municipales y que otros hagan caja con el patrimonio de todos los gijoneses. Eso no es algo que se consiga en un año ni en dos ni en tres, pero es algo que se consigue año a año con políticas fiscales como las que estamos viendo".

Para el dirigente de IU,"hay una visión cortoplacista por parte de la concejala de Hacienda, porque no se pueden diseñar los instrumentos fiscales, que son los que aseguran los ingresos municipales para prestar servicios públicos, pensando en coyunturas. Y estos se basan específicamente en que en los últimos años los ingresos por el ICIO, el impuesto a la construcción, suben. Y suben básicamente por dos proyectos, los que pagan Arcelor y Quirón", ingresos que tienen un carácter coyuntural dado que obedecen a obras concretas y así "los once millones de euros de más que ingresaron por ICIO el año pasado son algo que sucede un año, pero no va a suceder otro". Paralelamente, se están bajando los ingresos recurrentes, que son las tasas municipales, que mermarán en unos 850.000 euros de recaudación en 2025 respecto a 2024.

El edificio de Tabacalera visto desde el cerro de Santa Catalina / Marcos León

Suárez Llana completó su argumentación señalando que "a la vez que se compromete la financiación municipal mediante la congelación generalizada de tasas, lo que se hace es planificar inversiones millonarias que trascienden los mandatos, que es algo muy de marca Foro o muy de marca Moriyón. No hay mandato que no dejara alguna deuda a los gijoneses", recordado en este sentido los 14 millones de euros impagados a comunidades vecinales por rehabilitación de fachadas y los 16 millones que costó la Comisaría de Policía Local que se inaugurará la próxima semana y los más de 20 millones de euros de Tabacalera "que este mandato se van a ejecutar bien pocos, pero que nos quedarán para años venideros".