Juan Hoyos Miller, jefe de la División para el control del VIH de Sanidad: "Asturias es la comunidad con menor prevalencia de casos de ‘chemsex’"

El sociólogo y doctor en Epidemiología y Salud Pública Juan Hoyos Miller (Washington D. C., 1980), quien lleva a cabo las labores de jefe de la División para el control del VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, ofreció ayer en el Antiguo Instituto una ponencia sobre la situación del "chemsex" en España. Su intervención formaba parte del programa de la XXV Jornadas de Acción y Voluntariado ante el Sida (AVASI). La organización de esta cita corrió a cargo del Comité Ciudadano Antisida de Asturias.

¿Cómo definiría al "chemsex?

Es un tipo concreto y particular de consumo sexualizado de drogas. Nació en el mundo anglosajón hace entre 10 y 15 años y se ha ido extendiendo por Europa. Se da fundamentalmente en la comunidad gay y, aunque algo menos, en personas trans y en personas no binarias. Es un tipo de consumo en el que es muy habitual el policonsumo, pero están presentes algunas sustancias muy específicas como la mefedodrona, el GHB y la metanfetamina.

¿Qué riesgos conlleva?

A nosotros los problemas de salud que más nos preocupan es el mayor riesgo de adquisición y transmisión del VIH e infecciones de transmisión sexual. Asimismo, nos preocupan los casos que pueden darse de hepatitis B y C por el "slamming" (las inyecciones).

¿Qué retos tienen?

Somos una de las patas que intervienen en la respuesta al "chemsex", algo en lo que también están las entidades comunitarias, los compañeros de las comunidades autónomas, las academias, etcétera. El "chemsex" es una línea de trabajo que tenemos abierta desde 2019 y trabajamos tanto la prevención secundaria como la primaria.

¿Es preocupante la situación actual en España?

Necesitamos buenos datos para saber si este crecimiento es real o si es un artefacto de los datos que tenemos. Un instrumento muy importante para saber cuál es la situación actual del "chemsex" a nivel nacional van a ser los datos que nos va a dar la encuesta EMIS 2024. Esta es una encuesta que se realiza en hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, y por primera vez también en personas trans en 50 países de Europa. El Ministerio ha financiado por primera vez esta encuesta y una de las cosas que recoge es el consumo sexualizado de drogas. Entonces, nos va a dar una buena pista para saber hasta qué punto hay un incremento o no de este fenómeno.

Crearon un grupo de trabajo con comunidades autónomas, entidades y personas usuarias para estudiar estrategias y acciones. ¿Qué tal está funcionando?

Es un grupo de trabajo multidisciplinar y confidencial, donde se trabajan contenidos a veces delicados. Está yendo muy bien. Hemos celebrado ya tres reuniones y todavía tenemos dos por celebrar.

¿Qué cifras esperan en lo que respecta a Asturias?

Según algunos datos súper preliminares del estudio EMIS, Asturias no parece que sea una de las comunidades con mayor prevalencia de "chemsex" en España. Es más, con la muestra reclutada, que es pequeña, creo que es la comunidad autónoma con una prevalencia más baja de todas las comunidades.

¿En qué momento está el control del VIH?

La evolución de la epidemia del VIH en España y en la mayoría de países europeos es moderadamente favorable. Los datos están descendiendo poco a poco.

Mónica García ha avanzado que desde el Ministerio esperan empezar a regalar preservativos a jóvenes antes de que finalice el año.

El preservativo es la medida más clásica de prevención primaria que tenemos y es de muy alta efectividad. Esta medida es una forma de fomentar el acceso a la utilización para una población que, por motivos económicos o de cualquier otra índole, tenga dificultades de acceso a la misma.

¿Perciben un descenso del uso de preservativos?

Probablemente, se utiliza menos de lo que se hacía en la época en la que no había tratamiento para el VIH. Ese respeto o ese miedo que había hacia el VIH poco a poco y afortunadamente se ha ido perdiendo porque ahora, correctamente tratado, permite una esperanza de vida prácticamente igual que la de la población no VIH. Esta medida es una forma de transmitir a la población joven que el preservativo está ahí y que es una herramienta muy efectiva para prevenir el VIH, para prevenir las ITS que están al alza y también para prevenir el embarazo no deseado.