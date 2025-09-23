Un marroquí afronta la expulsión de España después de ser sorprendido "in fraganti" vendiendo cocaína en una calle de Gijón

A tres años y medio asciende la pena a la que se enfrenta un marroquí acusado de vender cocaína en el barrio de El Llano. Este individuo, al que en caso de condena se le sustituirá por la expulsión del territorio nacional, fue sorprendido por la Policía Nacional con distintas cantidades de cocaína.

El acusado, que mañana declarará ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia, fue interceptado por los agentes en las inmediaciones de las calles León XIII y la calle la Paz de Gijón.

Detalla el Ministerio Fiscal que los agentes le vieron cómo entregó una bolsita a otro individuo. En concreto, según los análisis posteriores, era una bolsita que contenía 0,4 gramos de cocaína de una riqueza de 67,5 % y un valor en el mercado ilícito de 34,65 euros.

Cacheo de los agentes tras la detención

En la intervención también se procedió a un cacheo del sospechoso, que se encuentra en situación irregular en España. Le intervinieron 30 euros en efectivo que provenían de otras ventas ya realizadas, cuatro bolsitas de cocaína de un peso de 1,88 gramos y una riqueza del 72,8 % y un valor en el mercado ilícito de 75,66 euros, así como dos pastillas de Diazepam, de un peso de 1,98 gramos y un valor en el mercado ilícito de 132,44 euros.

La criminalidad sube en Gijón y los delitos de narcotráfico tienen la culpa / LNE

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, referido a sustancias que causan grave daño a la salud. A los tres años y medio de condena (a sustituir por seis años de expulsión de España) se suma la reclamación también del pago de una multa de 1.028,25 euros, con diez días de privación de libertad en caso de impago.

Repunte de delitos

La criminalidad en la ciudad, en los primeros seis meses del año, ha experimentado un ligero incremento del 5 % en las cifras, inferior al 8,2 % registrado en las mismas fechas del año anterior. La subida está motivada principalmente por los robos y el tráfico de drogas. Pese a todo, según los últimos datos aportados por el Ministerio del Interior, Gijón se mantiene como una de las ciudades más seguras del país.