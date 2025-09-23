La oferta de descanso y mobiliario en Gijón se amplía con dos nuevas incorporaciones de prestigio. Ayer, viernes 19 de septiembre se inaugurarón las tiendas de OK Sofás y Noa’s Beds, situadas en los números 32 y 30, respectivamente, de la calle Menéndez Pelayo, en dos amplios locales de más de 500 metros cuadrados cada uno. Con esta apertura, los gijoneses y visitantes dispondrán de un espacio de confianza para encontrar sofás, colchones, canapés, cabeceros y complementos con el respaldo de dos enseñas consolidadas en el sector del descanso y la decoración.

Dos marcas, una misma filosofía

La llegada a Gijón supone un paso más en la expansión de OK Sofás, que cuenta con más de 70 establecimientos en toda España. Su filosofía es clara: ofrecer sofás de calidad, con diseños adaptados a cada hogar, combinando confort, estilo y precios ajustados. En sus tiendas, el cliente puede encontrar modelos personalizables, con distintos acabados y tejidos, pensados para que cada familia encuentre la pieza que mejor encaje en su salón.

OK Sofás y Noa’s Beds llegan a Gijón

Junto a OK Sofás se instala Noa’s Beds, la cadena especializada en descanso que se ha ganado un nombre propio por la calidad de sus colchones y canapés. Su propuesta combina tecnología, ergonomía y materiales de última generación, con el objetivo de garantizar un sueño reparador y saludable. Porque descansar bien es la base de la salud, el bienestar y el rendimiento diario.

Ambas firmas comparten una misma visión: ofrecer productos de calidad con un servicio cercano y profesional, donde el asesoramiento personalizado resulta tan importante como la elección final del producto.

Importancia de elegir con confianza

A la hora de comprar un sofá o renovar un colchón, la confianza en la marca y en el equipo de ventas es fundamental. No se trata solo de adquirir un mueble, sino de invertir en confort, bienestar y en la calidad de vida diaria. Un sofá debe resistir el uso constante, adaptarse a distintos estilos y proporcionar comodidad durante años. Un colchón, por su parte, tiene un impacto directo en la salud de la espalda, el descanso nocturno y la energía con la que afrontamos cada jornada.

Por eso, contar con empresas de referencia, con experiencia contrastada y un amplio catálogo, es clave para tomar decisiones acertadas. Tanto OK Sofás como Noa’s Beds entienden que cada hogar es distinto y que no hay dos clientes iguales. Por ello ofrecen soluciones personalizadas, con asesoramiento técnico y la posibilidad de probar los productos en espacios diseñados para ello.

Una apuesta por Gijón

La elección de Gijón para esta doble apertura no es casual. La ciudad cuenta con un mercado dinámico, abierto a la innovación y con un consumidor exigente que valora tanto la calidad como el servicio. Con la experiencia previa en Siero, donde ya existe una tienda de estas marcas, la llegada a Gijón refuerza su implantación en Asturias y acerca su oferta a un público urbano, con gran interés por el diseño, la comodidad y las últimas tendencias en mobiliario.

Las tiendas de Menéndez Pelayo 30 y 32 están concebidas como espacios expositivos amplios, modernos y funcionales, donde los clientes podrán recorrer distintas áreas temáticas, probar sofás, tumbarse en colchones y descubrir combinaciones de tejidos, acabados y accesorios. El objetivo es que cada visita se convierta en una experiencia completa, que ayude a imaginar cómo los productos encajarían en la propia casa.

Con esta apertura, Gijón suma dos espacios de confianza en los que los vecinos podrán encontrar productos que combinan calidad, diseño y precio competitivo, con la tranquilidad de estar respaldados por marcas de prestigio. Una buena noticia para quienes entienden que el descanso y la comodidad son una inversión de futuro.