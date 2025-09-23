Una pareja acusada de estafar 14.750 euros a una vecina de Gijón: estas son las penas que se solicitan

Una reforma y unos trámites que nunca se llegaron a realizar, pero que sí fueron pagados. Estos son los hechos que se juzgan este miércoles en la Audiencia Provincial de Gijón y por los que una pareja está acusada a 2 años y 6 meses de prisión cada uno.

Todo se remonta a agosto del 2023 cuando un hombre, nacido en Venezuela y sin arraigo en España, y una mujer, nacida en Oviedo, se pusieron en contacto con una mujer de Gijón con el objetivo de reformar su piso y realizar los trámites necesarios para su futura venta. La mujer aceptó sin llegar a firmar ningún documento contractual y les entregó una suma de dinero.

Meses más tarde, en octubre, se volvieron a poner en contacto con ella y le aseguraron de nuevo que se encargarían de los trámites necesarios para que comprara el piso en el que vivía en régimen de alquiler, por lo que volvieron a requerirle una nueva cantidad de dinero.

En total, la mujer les entregó 14.750 euros por unas obras y gestiones que nunca llegaron a llevarse a cabo. Este dinero se incorporó al patrimonio de los acusados, pero no realizaron ninguna de las labores que habían apalabrado con la ahora denunciante.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248 y 74 del Código Penal. Y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 2 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En el caso del acusado, de nacionalidad venezolana, el ministerio fiscal se interesa en que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del territorio nacional durante 6 años y que sea ingresado en un centro penitenciario en tanto cuanto se ejecutan los trámites de la expulsión.