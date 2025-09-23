Un popular concurso de televisión desembarca en Gijón: "Vamos a buscar a reinas y rey para convertirlos en concursantes y ganar dinerito"
El presentador e influencer Xuso Jones recorre varios espacios muy populares de la ciudad con una concursante
B. Z. C.
Gijón vuelve a ser escenario de la grabación de unos de los programas más vistos de la televisión. En concreto, "Lo sabe no lo sabe", un concurso en el que llevarse dinero gracias a los aciertos (y también los fallos) de personas que van caminando por la calle y presentado por el "influencer" Xuso Jones. "¡Hoy arrancamos desde Gijón, en la estatua del Rey Pelayo! Vamos a buscar a reinas y rey para convertirlos en concursantes y ganar dinerito ¡Que empiece la diversión!", prometían en las redes sociales de este programa que se emite en Cuatro.
El presentador arrancó en bajo la estatua de Pelayo el programa, en la plaza del Marqués. “Ahí está el rey Pelayo, con su espada y con su escudo. El primer rey del reino de Asturias. Vamos a ver qué rey o qué reina busco yo hoy por las calles", señaló Xuso Jones antes de que la concursante, Claudia, fuese la elegida. "Lo importante es pasarse un buen ratico y el dinero viene solo", señaló el presentar antes de arrancar.
Entre otros espacios, durante la emisión del programa se ve la plaza del Marqués, el Campo Valdés, la playa de San Lorenzo, la iglesia de San Pedro, la plaza Mayor y el Hotel Asturias... El programa en cuestión, que empezó a emitirse por primera vez en 2012 y se recuperó más de una década después, en 2024, se trata de ir caminando por la calle mientras el presentador te hace unas preguntas. El concursante tiene que elegir a un transeúnte para responderlas. Pero ojo, hay veces que tiene que elegir a alguien que lo sepa y otras veces a alguien que no sepa la respuesta.
Grabaciones en Gijón y en Avilés
Una de las cuestiones era quién fue el primer atleta español en ganar un oro olímpico. Claudia, la concursante, debía elegir a alguien por la calle que no supiese la respuesta. La joven seleccionado no dijo Fermín Cacho, la respuesta correcta, y así la joven participante en "Lo sabe no lo sabe" se llevó sus primeros 400 euros.
Esta entrega de "Lo sabe no lo sabe" se grabó en Gijón hace unos meses. También en julio todo el equipo del programa y el presentador murciano recorrieron Avilés. Uno de los concursantes del turno de mañana se llevó nueve mil euros a casa, pero los valientes que asumieron el reto por la tarde no tuvieron la misma suerte.
La de este verano no es la primera vez que "Lo sabe no lo sabe" desembarca en Gijón. Tanto el equipo como el propio Xuso Jones ya estuvo en la ciudad grabando un programa en agosto de 2024.
