La reforma de la calle Munuza de Gijón se aplaza a la espera de estudios "concluyentes"

La remodelación del entorno de la calle Munuza se aplaza hasta nuevo aviso por decisión del gobierno local y tras considerar que el estudio del tráfico realizado sobre el terreno arroja resultados "no concluyentes". Fuentes municipales explican que la concejalía de Infraestructuras ya está analizando de nuevo la zona para dar con una solución "de forma que se puedan conjugar todas las sensibilidades". La actuación, por lo tanto, previsiblemente no figurará en los próximos presupuestos, si bien desde el gobierno local insisten en que "no se renuncia" a una reforma de un entorno "que sí necesita una solución".

Vista de la calle durante las pruebas realizadas con un solo carril en junio. | G. R.

La propuesta para remodelar el entorno de Munuza la adelantó LA NUEVA ESPAÑA en mayo y se probó sobre el terreno durante unas semanas con la colocación de unos separadores que simulaban el cambio que se proponía. En esencia, la idea era que Munuza se quedase con un único carril de tráfico, para poder ampliar las aceras, y que se aplicase el mismo cambio a Domínguez Gil. Se pretendía prohibir el giro desde Munuza hasta Los Moros –para ir en ese sentido los conductores debían seguir hasta la glorieta del Carmen–, habilitar un doble sentido en Cabrales a la altura del Náutico e invertir el sentido de Emilio Villa. También se limitaba a un carril la calle San Bernardo entre Jovellanos y Munuza. La actuación se incluía en los presupuestos de este año con 200.000 euros y la previsión inicial del gobierno era incluir otra en las cuentas del próximo año para acometer la obra si la alternativa propuesta se veía viable.

El estudio sobre el terreno implantado a finales de mayo duró dos semanas, hasta mediados de junio, y desde entonces el gobierno local dice haber estado valorando su resultado. Fuentes municipales señalan ahora: "Los informes nos arrojan que hay que seguir estudiando cómo mejorar esa zona de forma que se puedan conjugar todas las sensibilidades". Entienden que "hay que volver a sentarse y analizar más opciones". "Es en lo que estamos", aseguran.

El temor de los atascos

La idea de implantar una gran plataforma única en la calle Munuza se veía poco factible desde hacía meses. El propio Gilberto Villoria, edil forista de Infraestructuras, había señalado en Pleno que un informe de Obras Públicas no lo recomendaba y que los técnicos, más bien, planteaban aplicar un trato singular a una calle muy estrecha y con alta demanda de tráfico. El edil de Tráfico, el también forista Pelayo Barcia, por su parte, había señalado que la prueba "in situ" parecía haber sido "menos mala de lo esperado", pero quedaba a la espera de informes más firmes sobre el impacto de este cambio en el tráfico rodado y siempre se mostró preocupado por cómo evitar que este entorno fuese foco de atascos.

Por ahora, el gobierno local prefiere esperar ante la sensación de que el estudio realizado "no aporta todas las certezas" de que la limitación de carriles fuese a funcionar de manera fluida. Fuentes municipales señalan que se opta por realizar nuevos estudios "antes que hacer una chapuza" o realizar un cambio que pudiese generar "caos" en el tráfico.

El propio Villoria había señalado también que quizás la opción más viable para este tramo sería una solución "intermedia" que apostase por ampliar aceras pero no limitase en exceso el paso de vehículos. "Esa es la diferencia entre este gobierno y el anterior: nosotros no hacemos las cosas por imposición, sino en base a un criterio técnico y priorizando siempre el interés colectivo", señalan ahora estas mismas fuentes. "Otro gobierno hubiera metido las máquinas y levantado la calle sin atenerse a nada más. Este gobierno puso en marcha una prueba y recabó datos para poder dar con la mejor solución. Son dos formas opuestas de entender la política. No tomamos decisiones porque sí", añaden.

En lo que va de año la ciudad vivió dos "ensayos" de posibles cambios en calles. El más sonado fue este de Munuza y sus alrededores, que se saldó con comentarios para todos los gustos pero con un consenso más o menos general respecto a la necesidad de ampliar las aceras de esta zona centro. El otro se realizó, y es aún visible, en Marqués de San Esteban, donde se probaron dos posibles coberturas de suelo para eliminar el endémico problema de suciedad y deterioro que arrastra la acera de esta calle en su tramo soportalado. Esta otra actuación, tal y como adelantó este periódico este mes, sí apunta a haber aportado una solución viable y la intención del gobierno es incluir una partida en los próximos presupuestos para renovar el vial en todo su recorrido. La idea pasa por implantar una cobertura de resinas que facilite la limpieza de la acera con medios mecánicos y mejore la "imagen" del entorno.