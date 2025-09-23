"Será bueno", afirma la Fundación Alvargonzález sobre el plan del Piñole en Gijón

"Si se hace como está planteado, será bueno para la ciudad", afirmaba ayer Cecilia Alvargonzález, presidenta de la Fundación Alvargonzález, sobre el plan municipal de reubicar el Museo Nicanor Piñole en Tabacalera y su paso previo, con una gran exposición, por el Palacio de Revillagigedo. Es la magnitud del proyecto, que también implica la conversión del edificio junto a la plaza de Europa en la nueva Oficina de Igualdad, lo único que suscita dudas en la entidad con sede en Cimavilla. "Es una obra muy grande y costosa desde el punto de vista económico y de recursos de todo tipo", manifestó Cecilia Alvargonzález, que conoció los detalles del plan en una reunión enmarcada en la ronda de contactos impulsada por el gobierno local para abordar con diversos colectivos esta reorganización de equipamientos culturales.

"Mi gran duda era que desconocía qué ocurría con el Piñole", subrayó Cecilia Alvargonzález tras una cita, celebrada en el Antiguo Instituto, en la que se habló del documento de 2008 en el que ya constaba la idea del traslado del Piñole, en la etapa de Paz Fernández Felgueroso como alcaldesa. "A día de hoy el edificio tiene un sistema obsoleto en cuanto al aire acondicionado", sostuvo Cecilia Alvargonzález.

También avaló la presidenta de la Fundación Alvargonzález la estancia temporal del legado de Nicanor Piñole en el Palacio de Revillagigedo, donde se superará el centenar de obras del pintor gijonés. "No me parece mal como espacio; lo que me daría mucha pena es que cierre el museo y los cuadros se queden en un almacén", aseveró Cecilia Alvargonzález, para quien la obra de Piñole ganará visibilidad con su emplazamiento provisional en la plaza del Marqués. En ese sentido, señaló que, en general, el Museo Nicanor Piñole actual "tiene muy poca gente" a nivel de visitas. "Ha cumplido su función, parece que se va quedando anticuado", afirmó sobre el equipamiento.

"Buenísimo para Cimavilla"

"Si sale adelante sería buenísimo para Cimavilla y para Gijón, algo estupendo", proclamó Cecilia Alvargonzález sobre el plan del Ayuntamiento, con el Centro de Arte Tabacalera como punta de lanza. "El tiempo nos dará la razón y creo que se está empezando a entender", declaraba recientemente Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, sobre un proyecto que el Consistorio busca compartir con las entidades mediante encuentros como el que ayer protagonizó, en este caso, la Fundación Alvargonzález.