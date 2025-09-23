Sesión de "fútbol andarín" en el colegio Pumarín de Gijón con la Fundación Deportiva Montevil

El colegio Pumarín acogió este martes una sesión de "fútbol andarín" enmarcada en la colaboración entre el centro educativo y la Fundación Deportiva Montevil, que desde hace casi dos años impulsa esta modalidad, que busca fomentar la práctica de ejercicio y las relaciones sociales. Es una actividad abierta, si bien los torneos solo podrán disputarlos mayores de 50 años, indican desde la entidad deportiva, cuya idea es realizar estas sesiones cada martes en el Pumarín, más allá de los entrenamientos de los jueves en el campo de La Llosa.