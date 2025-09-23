Taller de lengua de signos en el centro municipal de Pumarín-Gijón Sur
La jornada estaba impulsada por la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias
S. G.
La Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS) organizó este martes un taller de lengua de signos enmarcado en el Día Internacional de la Lengua de Signos. La jornada, también encuadrada en la Semana Internacional de las Personas Sordas, tuvo lugar en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur. "Ser una persona sorda no debería implicar más obstáculos, ni más esfuerzo, ni más abandono", reivindican desde FESOPRAS.
